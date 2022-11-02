【過分憂慮】孕婦食3包薯片憂味精損胎兒發展 醫生一句話揭真相

▲ 孕婦食3包薯片憂慮味精損胎兒發展 醫生一句話揭真相

不少準媽媽在懷孕期間非常小心飲食，希望胎兒能得到最好營養。一名台灣準媽媽向醫生求助，表示自己在懷孕期間因為嘴饞而忍不住吃了2、3包薯片，惟享受過後頓時感到後悔，深怕進食薯片、攝取到味精會影響胎兒。醫生接獲查詢後只大感無奈。

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台灣資深婦產科醫學博士蘇怡寧在其Facebook上分享，指1名孕婦近日向其查詢，因自己在懷孕期間嘴饞而忍不住分數次吃了2、3包薯片。但在享受的過後又頓時感到非常後悔，深怕會影響胎兒的發展，又擔心胎兒未來會有特殊學習需要，故向醫師求助。

醫生接獲查詢後只不明所以，大感無奈回應：

「薯片怎麼了，有毒嗎？」

孕婦更續指，因薯片含有味精而且又是垃圾食物，故令她十分憂慮。

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醫生隨後發出帖文解釋，指薯片吃得多就肯定會變胖，同時也希望各位孕婦放鬆心情，沒有必要讓自己經常處於緊張情緒，偶然在飲食上放肆一下也沒有壞處，不要讓自己的人生都活在懊悔當中，而且更明言：

「我這裡不是告解室，我也不是紅衣主教，望周知。」

帖文一出後出席引起熱烈討論，，不少網民都對這名孕婦的查詢感到莫名其妙┬但同時亦有不少網民表示身同感受。

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而帖文也引來其他的醫生回應。台灣腎臟科醫生王介立留言解釋，味精的主要成分為麩胺酸鈉（胺基酸+鈉），屬於安全可食用的成分，而事實上味精的鈉含量較食鹽低，又不含鉀離子，故此有時醫生也會要求透析患者用味精取代食鹽或低鈉鹽，孕婦們也不用怕零食和味精會影響胎兒發育。耳鼻喉科、預防醫學醫生許嘉珊亦留言，笑指自己當日「也是平均2至3個禮拜吃一次麥當勞的孕婦」，並表示：「垃圾食物是吃來紓壓的，若吃了反而壓力更大真的還是避一避！」

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責任編輯：羅嘉欣