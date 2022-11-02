【港區國安法】47人初選案再作案件管理聆訊　毛孟靜等3人冀審訊前判刑

▲ 47人初選案再作案件管理聆訊，毛孟靜等3人冀審訊前判刑。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（2日）再進行案件管理聆訊，3名被告毛孟靜、馮達浚及李嘉達今出庭應訊。3人分別希望於不認罪的被告審訊前處理判刑，其中馮一方質疑案情中部分內容及翻譯不準確，並表示稍後將於求情時處理。



案件今於高等法院再度進行案件聆訊管理，出庭應訊3名被告為毛孟靜、馮達浚及李嘉達，案件由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。



3人分別透過律師表示，希望於不認罪的被告審訊前處理判刑。馮一方另提出，質疑案情中部分段落內容及翻譯並不準確，要求法官可參閱所有有關傳媒報道及騰本。

法官陳慶偉則指，有關部分對考慮判刑會否構成影響，並多次提醒代表大律師，被告認罪可獲三分一刑期扣減，但只限於被告有悔意及節省法庭時間，提醒大律師須顧及後果。馮一方最後表示會於求情中再作陳詞，至於會否加入另一被告袁嘉蔚之申請，則稍後再作決定。



本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉；其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪，將於下周二（8日）進行3天案件管理聆訊。

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記者：林育慧