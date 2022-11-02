【STEAM教育】教局先導計劃增潤常識科中科學內容　探討高小設科學科可行性

▲ 教育局將推行「加強高小科學與科技學習」先導計劃。（資料圖片）

為配合加強STEAM教育的發展，教育局將推行「加強高小科學與科技學習」先導計劃，增潤常識科中有關科學與科技的教學內容，以強化學生科學思維和「動手動腦」的能力，並探討長遠於高小設立「科學科」的可行性。

教育局昨（1日）發信邀請學校參與先導計劃，並於本學年起試行常識科增潤的科學與科技教學內容。局方會為現行小學常識科第二學習階段，有關科學與科技的核心學習元素提供更詳細和有系統的描述，包括進一步說明相關核心學習元素所涵蓋的內容、加入「建議學習活動／教學建議」和「學與教資源」，並增設「進階學習活動建議」。

教育局亦將配合增潤的內容，製作全新學與教資源，包括設立「高小科學網上學習平台」，提供虛擬實驗和自學內容，亦將更新《小學常識科安全手冊》，提升常識科的安全管理水平。

另外，當局會加強在職教師培訓，包括與專上院校合作提供教師培訓課程，透過多場工作坊及研討會，提升常識科主任於科學與科技教育範疇的課程規劃和領導能力，及有關教學能力。

學校可選擇以「核心學校」或「網絡學校」的方式參與先導計劃。「核心學校」可獲課程發展處人員協助，規劃教學、共同備課等，並會與其他學校作分享；「網絡學校」則可優先參與相關網絡活動，如講座、經驗分享會、示範課等，並在校內試行「核心學校」所分享的教學策略、學與教資源等。而全港小學均可派員參與相關大型分享會，以及核心學校的實踐經驗，並嘗試在校內推行。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴