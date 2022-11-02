【STEAM教育】20小學常識科率先試教增潤科學　教育局視乎反應探討高小設科學科

▲ 教育局將推行「加強高小科學與科技學習」先導計劃。（資料圖片）

為配合施政報告提出大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育的策略，教育局宣布推出「加強高小科學與科技學習」先導計劃，優化小學常識科課程中「科學與科技」範疇的學與教內容，預計本學年約20間「核心學校」率先試教，局方更首度提出「探討長遠於高小設立『科學科』的可行性」。

鑑於近年國際評核反映港生科學能力下跌，學界認同計劃方向，加強香港學生「動手做」能力，惟盼當局釐清考慮重新拆科原因及細節，倘落實倡一併改革科目其他內容等。

強化學生動手腦 提升師訓

教育局昨日（1日）向學校發出通函，指「加強高小科學與科技學習」先導計劃目的，強化學生科學思維和「動手動腦」能力，同時提升該科教師科學與科技教育的專業能力，邀官津及直資小學參加計劃，學校可申請成為「核心學校」或「網絡學校」形式參與。前者可率先進行試教，將獲教育局課程發展處人員通過會議及共同備課等協助，局方預計約20校可參與試教，實際數目視乎申請情況；後者則可優先參與局方組織相關網絡活動；學校最遲須於本月18日申請。

局方會循增潤教學內容、教材以及師訓3方面支援，包括為常識科有關科學與科技的核心學習元素，提供更詳細和有系統描述，如進一步說明所涵蓋內容、加入「建議學習活動/教學建議」和「學與教資源」，並增設「進階學習活動建議」，供能力較強及感濃厚興趣學生參與。

除配合增潤內容提供全新教材，亦會增設「高小科學網上學習平台」及更新《小學常識科安全手冊》。另加強培訓現職常識科主任及教師，安排36場工作坊和4場研討會，共涉1,300個名額。

學界盼釐清拆科 諮詢意見

學生能力國際評估計劃（PISA）2018年結果顯示，香港學生科學能力較6年前大跌38分至517分，全球僅排第9位。津貼小學議會副主席蘇炳輝認同先導計劃針可對評估結果作出改善，特別是加強學生動手做的能力。據悉當局近日諮詢學界代表時未詳述最新「拆科」模式，蘇認同科學與科技是未來世界的重要元素，「如果未來社會覺得好重要，獨立成科我都唔反對」，但需視乎內容細節及如何調整課程和資源，籲當局在試教後再諮詢學界意見。

多名小學校長均表示有意參加計劃，惟未必能趕及在本學年開始試教。過去力推STEAM教育、自設教材的天虹小學校長馮耀章說，初步常識老師認為計劃吸引，但計劃於11月公布，相關科任教師已計劃全年不同發展項目、與大學合作活動等，需考慮教師承受能力。

教育局回覆本報時重申，現行小學課程不設獨立「STEAM科」，小學常識科設有科學及科技範疇內容，亦是STEAM學習的重要科目；優化常識課程進一步發展方向及高小設立科學科可行性，則視乎先導計劃回饋。

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記者：馮琪雅