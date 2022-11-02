【尼格風暴】新界人打風下柴灣返工未係最慘？　打工仔熱議最長放工路線

▲ 打工仔熱議最長放工路線。

三號強風信號現正生效。受尼格及東北季候風的共同影響，天文台預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，天文台會在下午一時四十分或以前發出八號烈風或暴風信號。不少打工仔對天文台的預告安排感到不滿，也有網民發起返放工相關議題討論，認為住所跟工作地點距離遙遠，一上一下班是廢時失事，引起不少人共鳴。

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對於天文台今晨天氣預告，有網民今日（2日）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，反問如果柴灣居民在新界返工：「咁係唔係一返到去就同老細講轉頭要走先，因為住得比較遠？」網民續指，自己認識很多住在荃灣、天水圍、沙田的人，也是前往港島東上班，並鼓勵大家加油，提醒出入要小心。

不少網民加入討論，有網民就留言指自己是在柴灣居住、機場上班，選擇直接不上班：「大不了扣半日價，豪比佢，如果要我早上做埋公司野我咪當WFH 」樓主也回覆稱：「你啱，唔通真係坐個幾鐘車返到去，做一陣野又坐個幾鐘車返嚟咩。希望你公司會體諒你。」

另有網民就感嘆表示：「我返11點………大佬…！！！」然而他仍被告知要回公司上班，深感無奈。對於最長上下班路線，有網民就分享自己的同事是在元朗居住，上班地點卻在柴灣：「元朗柴灣真係無陰工，佢座（坐）我對面，好慘吖」也有網民稱：「我有梅窩鄰居過黎巴士廠返工。」令打工仔無奈「搵食艱難」。

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責任編輯：羅嘉欣