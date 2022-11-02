【梨泰院人踩人】人潮擁擠驚覺再不走會死　韓爸機警決定救一家三口逃出生天

▲ 梨泰院人滿為患。（影片截圖）

南韓首爾梨泰院上周六（10月29日）萬聖節活動演變成人踩人慘劇，造成最少155人死亡。有韓國爸爸憶述當日驚險的逃生經過，當他意識到「再不走就會死」，即時下了一個重大決定，使一家三口順利脫險，逃出死亡危機。

根據韓國MBC電視台報道，有韓爸憶述當日情況，他表示當時帶著妻子和孩子前往梨泰院，約在晚上9時30分左右，梨泰院已經人滿為患，但仍可以走動。不過，其後愈來愈多人擁擠，壓迫感亦愈來愈大，他察覺可能有事故發生，亦擔心小孩有生命危險，惟試圖逃離人群不果，

本能地認為我必須走，但甚麼都做不到，因為來回都被擋住了。

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眼見情況逐漸失控，韓爸一家順著人潮走入小巷，剛巧看到有對夫婦越過柵欄走入酒吧，於是向酒吧內的外國人求救「請接過這孩子」，將孩子送出去後，他和太太亦爬過柵欄，成功逃脫，當時已是晚上約10時。

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本以為大家都會平安離去，沒想到他在回家路上卻聽到事故消息，感到相當震驚。

當事故發生的小巷被堵住時，如果能控制人流，疏通堵塞的通道，就不會發生這樣的事情了。

不過對於有意見指責酒吧拒絕開門分散人群壓力，導致傷亡加重的情況，韓爸認為，店家根本不知道外面發生意外，並非刻意不開門。

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責任編輯︰王明芳