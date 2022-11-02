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【明星豪宅】拍抖音騷家中護膚品專櫃　黃翠如千呎獨立屋擁超大後園【多圖】

娛樂 12:58 2022/11/02

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黃翠如拍片令豪宅意外曝光。

黃翠如跟蕭正楠（Edwin）於2018年結婚，婚後二人搬入大埔康樂園千呎獨立屋，黃翠如近日於社交平台拍片推介護膚品時，意外地曝光了其千呎愛巢。

翠如於抖音拍攝產品廣告片，片段開首翠如自稱被另一半投訴：「依家有人強逼我要將屋企儲物嘅地方俾大家睇，到底我霸咗幾多空間。（唉）」

【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人

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護膚品放滿3層櫃

只見翠如家裡浴室有一排儲物櫃，其中一個三層高的櫃，擺滿她的護膚品，當中包括爽膚水、面霜等。

當她介紹美白精華同護髮用品的使用方法後，翠如即說：「你終於明白，點解我一個人要霸六個櫃咁多啦。」

此外，早前黃翠如分享閨密唐詩詠送上生日驚喜的片段，詩詠捧著蛋糕躲在廚房內，看到翠如家裡的廚房十分寬敞，可以讓她鍛鍊下廚藝。

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【有個閨密叫祖藍】重遇走紅後容祖兒擔心對方拒相認　王祖藍爆Joey與黃翠如小學已有恩怨

明星聚居地

從黃翠如平時於IG分享照片所見，其家中設計以簡約為主，牆身以灰白色為主色調，客廳放了一盆綠色植物，鋪上地氈和藤子坐墊，另外屋內更有一張吊橋，予人溫馨舒適感。

另外，客廳與花園之間設有落地大玻璃，故光線十分充足，另外千呎獨立屋擁有超大後花園，黃翠如夫婦於後花園中搭起帳篷睇星星，十分浪漫，

有指翠如跟蕭正楠婚前居於男方家人合資購買的華景山莊，婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，康樂園為區內低密度住宅小區，由於環境清靜，故吸引不少明星在此置業，當中包括許冠傑、古巨基、楊千嬅等都是屋苑的住客。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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