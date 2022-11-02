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【一門四傑】大仔生日惜未能親身慶祝 陳美齡寄語繼續用同理心幫人

育兒經 12:43 2022/11/02

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陳美齡教出3個出色的兒子。

曾風靡港日的歌手陳美齡（Agnes），與日籍老公金子力育有三個兒子，在美國史丹福大學教育學博士畢業的她，3名兒子都跟隨母親的步伐都先後在史丹福畢業，創造出「一門四傑」的佳話。

最新影片推介:

三個仔讀書有成，而且家庭幸福美滿，陳美齡的教育法亦受到追捧，近年寫書分享育兒方式。近日她的大仔金子和平生日，陳美齡未能親身飛到美國跟大仔慶祝，她就上載與大仔及美籍台灣新抱莊文若的合照，並寫了一段文章隔空祝賀大仔生日。

她留言：

今天是大兒子的生日。非常感恩！今年不能與孩子一起渡過生日，很可惜。自從他出生的那一天，一直到現在，這孩子帶給我無限歡欣。現在他長大成人，成家立室，有自己的公司，生活又過得很好，我真的很安慰。兩口子恩恩愛愛，家庭美滿，我非常感恩！

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陳美齡又表示很幸運大仔成為他的兒子，

孩子，看着你，媽媽覺得這人生不是白費的。我用了很多愛去培養你，但現在你回報我的愛，比我給你的愛要多幾百倍！我真的很很幸運有你做我的孩子。多謝你是你，多謝你是我的孩子。我相信你的每一個選擇，但若你需要人商量或幫助的時候，媽媽永遠會是隨叫隨到，會用盡全力去幫助你的。生日快樂，希望人生繼續帶給你無限歡樂，感動和美滿的日子！別忘記要感恩！

最後陳美齡寄語大仔要繼續幫人:

用你的領導力和同理心去幫助別人。我知道你不會以成功而自傲，更希望你不要滿足現狀，繼續努力上進！I love you dear dear son，Forever and ever。

而陳美齡細仔協平早前生日時，陳美齡專程飛到當地為他慶生，令到細仔在當地的美國豪宅曝光，她在FB分享為細仔慶生的圖片，她更親手為兒子做了葡萄蛋糕：「見到我為他做的葡萄蛋糕，他大大驚喜，吃後又大讚好味道！純樸善良的他，擁有無敵笑容和爆棚IQ、EQ，只要不怕艱苦，一定能夠完成自己的夢想。孩子，媽媽太愛你了。」而細仔亦有親自準備香腸、各種蔬菜牛油果沙律和香菇批等。

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陳美齡不禁安慰表示：

好豐富的晚餐！看兒子長大自立，能做菜請客，住的地方又那麼好，當媽媽的真的是感恩萬分！！好安慰…很為孩子驕傲。

而在相中可見，眾人亦有在豪宅天台BBQ，環境非常闊落。天台有BBQ爐等及戶外餐椅等。而且屋外景色開揚，陳美齡更坐在搖椅上打卡，十分寫意！

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責任編輯︰王明芳

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