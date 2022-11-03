【卵巢早衰】台女星一年取卵4次求子心切　內出血無卵可取求醫再幫一次

不少女性最大願望是成為一名母親，現年40歲的台灣女星羅巧倫，今年3月曾透露由於卵巢早衰的關係，卵子庫存量較少，導致凍卵失敗，但求子心切的她表示會繼續嘗試。直到日前羅巧倫再在Facebook上指出，她再度接受取卵手術，卻連1顆卵都沒取到。註冊中醫師何慧潔曾受訪表示，女性若在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。

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羅巧倫一直十分渴望擁有自己的小孩，但不到40歲之齡，她的卵巢功能指數已早衰成50歲，使她的求子之路困難重重。日前羅巧倫分享，她再度接受取卵手術，可惜手術過後，醫生卻表示一顆卵子都取不到，令她大感崩潰：「不是明明有一顆嗎？怎麼不見了？」當羅巧倫再度向醫生提出取卵手術的要求，醫生卻表示：「長期打針很辛苦，效果也不大了，就用吃藥的方式吧！」

羅巧倫分享，多年來在求子路上困難重重，可惜一直以來只是空等：

我也努力了好多年，也一直覺得我這個未來媽媽一定很棒，從一開始想說我要生兒子，到後來女兒也可以，到現在只能對自己說，此生要是能有這是我最大的福氣。這一年來努力的工作，但從來都沒有放棄過我心目中最渴望的完整。

由於卵巢早衰的緣故，醫生指羅巧倫再過2年就可能面臨停經。所以僅在2020年，她便做了4次凍卵手術，存了12顆卵子，但最痛苦的是取卵麻醉後會出血。她直言：「太不舒服了，會痛到受不了，有一次躺了3天才把積血排掉。」天意弄人，隨後她又長了子宮肌瘤，療程使她瘦到只餘下約40公斤。

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註冊中醫師何慧潔曾接受TOPick訪問表示，「卵巢衰退」是指女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程。一般所說的「更年期」，多數是女性在49歲前後5年停經，而「卵巢早衰」即是指女性在40歲前卵巢停止排卵及停經。

卵巢早衰症狀：

月經不規律、間隔較長而至，甚至閉經。

不孕。部分患者因不孕就診而發現卵巢早衰。

潮熱、盜汗、陰道乾燥、情緒波動、易怒或抑鬱、性慾下降。

精神不集中或集中力下降。

何醫師表示，由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都可造成不孕；而卵巢早衰也可導致骨質疏鬆，因雌激素有助維持強壯骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險，同時可導致抑鬱或焦慮，並增加患上心臟病的風險（雌激素有助維持心臟健康）。

保養卵巢及子宮的食物

何醫師指，卵巢及子宮的健康與肝腎、氣血有關，建議多吃以下食物保養：

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責任編輯：羅嘉欣