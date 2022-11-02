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【尼格逼港】打工仔再翻煲黃子華打風金句　子華神：我打邊爐都打得耐過你【有片】

娛樂 12:24 2022/11/02

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天文台今日早上預告考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號，由於早上上班時間為3號風球，因此即是打工仔仍要出門上班，可是之後卻又有機會掛8號風球。

因此，不少網民到天文台的官方Facebook批評懸掛8號風球時間安全，斥「橫風橫雨返兩三個鐘，之後再橫風橫雨下返屋企，天文台好嘢…」、「個個都住喺公司隔籬？有冇考慮過人住大西北返觀塘嘅感受？」、「有冇得理性啲理下市民感受？」等以表不滿。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

每逢打風必爆的黃子華棟篤笑金句，當中最多人引用的就是黃子華於2006年《兒童不宜》talk show中的「打風篇」，講述打工仔期待打風用不用上班的一段，當中5大金句：

1.「一個每日理想都係想打風嘅人，又點會覺得慚愧呢？」
2. 「有乜嘢快樂得過，你明知聽日要返工，而你聽到天文台講，現時3號風球現正懸掛！」
3. 「稍後可能會懸掛8號風球，你即刻會變咗做馬迷，8號！8號！8號！8號！」
4. 「人又打風你又打風，你打嗰幾粒鐘，我打邊爐都打得耐過你！」
5. 「你有邊個風球覺得自己打得好嘅，舉一舉手！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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