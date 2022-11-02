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【黃金盛宴】馬浚偉與安德尊多年前早有淵源　大王被馬仔狙擊問已婚傳聞

娛樂 12:37 2022/11/02

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馬浚偉主理廚藝節目《黃金盛宴》，同9大無綫最具代表性的「星廚」，包括李家鼎（鼎爺）、肥媽（Maria Cordero）、黎諾懿、陳煒、Jacques Kagi（祈積奇）、黃亞保（保哥）、三姐（蕭秀香）、《煮戰》總冠軍行政總廚級人馬譚以健及Amanda S.，協力打造「黃金盛宴」款待歷年一眾飲食節目VVIP。

馬仔大王有淵源

昨晚（2日）登場的「星廚」有三姐、Jacques、譚以健，「星級嘉賓」邀得安德尊（大王）和張美妮。

本集主題為「主菜」，主要食材是肉及海味，三位星廚合力炮製「齒頰留香萬字肉」、「當紅明珠」及「后冠小牛排伴夏洛來牛骨髓」。

今集焦點落在安德尊身上，出名口多多又愛搞搞震的他，遇上「腦筋急轉彎」主理人馬浚偉即上靶變下靶，擦出不少火花的二人更為節目送上不少笑料。

馬浚偉自爆跟安德尊約30年前已有淵源，原來當年馬浚偉參加歌唱比賽時，大會司儀正是安德尊，張美妮即好奇追問馬浚偉當年有否被安德尊刁難，馬浚偉聞言即正色指安德尊當年相當正經。

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追問大王已婚傳聞 

事隔多年，馬浚偉與安德尊「主場」與「作客」身份互換，馬浚偉即抵死地句句衝著安德尊「死穴」進行追問，令安德尊完全沒有招架餘地。

由於之前曾盛傳安德尊已婚，馬浚偉便順勢追問傳聞真偽，被殺個措手不及的安德尊支吾以對之餘，一度不忘「反抗」：「唔～係……咁你有冇……？」豈料遭馬浚偉爆笑反窒：「依家係我問你！」

其後三姐與Jacques炮製「當紅明珠」時公開鎖住肉丸水分秘訣，馬浚偉再乘機出招指住安德尊謂：「好似你同你老婆一樣緊扣埋一齊？」安德尊聞言竟老貓燒鬚「說漏了嘴」，令現場陷入一片歡愉。 

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與李錦聯不和？ 

「愈戰愈勇」的馬浚偉，及後又追問安德尊是否真的與李錦聯傳不和，並謂：「嗰時我睇呢單新聞覺得係炒作，但後來我信係真嘅，有次我因為呢單新聞真係特登睇呢個節目，跟住我睇到佢哋兩個啲表情、眼神係有真火。」

安德尊聞言即笑到彎晒腰，並「強調」二人只是「搞氣氛」，但隨後馬浚偉再追問二人是否好兄弟時，安德尊即尷尬口窒謂：「……咁又好難講喎……」兩位「花生友」馬浚偉和張美妮隨即大爆笑，氣氛相當熱鬧。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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