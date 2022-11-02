【恩愛夫妻】吳岱融與發福鍾淑慧拖手做核酸　夫妻興趣睇樓所有物業寫老婆名

▲ 有內地網民影到吳岱融與身形發福的鍾淑慧手牽手去做核酸，非常恩愛。

內地防疫措施嚴厲，居民仍不時被要求落街做核酸檢測，有內地網民日前影到「鷲哥」吳岱融及太太鍾淑慧手牽手拍拖做核酸，網民的焦點落在鍾淑慧的發福身形上，但無阻「鷲哥」愛妻之情，拖到實非常恩愛。

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吳岱融與鍾淑慧結婚27年，二人育有現年25歲的兒子吳政樺（Justin）。兩夫妻一直四海為家，鍾淑慧做跟得老婆陪吳岱融四處開工，早年兩夫妻長居新加坡及馬來西亞，近年因吳岱融重返TVB拍劇，常往返中港兩地。

日前有內地網民野生捕獲吳岱融與鍾淑慧手牽手做核酸，非常恩愛，「吳岱融就排在我後面，沒有勇氣上前合照。」從相片中可見鍾淑慧的身形圓潤，比之前發福了不少，網民就讚吳岱融「老了也很帥」。

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結婚27年愛妻如昔

現年63歲的吳岱融是專一好男人，與年輕11年的鍾淑慧於1991年拍攝劇集《人·鬼·狐》結識，翌年二人以情侶檔拍攝三級片哄動一時。他解釋當年兩人並非等錢使，只是覺得劇本不錯，不介意角色有裸露鏡頭。

1995年兩人結婚，兩年後誕下兒子Justin，自此鍾淑慧淡出幕前專心相夫教子，吳岱融曾接受TOPick訪問時談及夫妻情及投資心得，感激太太對家庭的無限付出。

她的全世界就是我們兩個男人和家人，兩個人相處一定要多為對方設想，愛錫對方，盡量想辦法令大家開心。

▲ 兒子從英國回流返新加坡工作。（受訪者提供相片）

那裏有妻兒 那裏就是家

Justin從小跟著父母以四海為家，吳岱融說過︰「哪裏有老婆、兒子在我身邊，那裏就是家。」由於自己忙於拍戲，Justin多與媽媽和婆婆生活，他感激外母和太太教導有方，培養他性格有愛心，懂得關愛老人家，常為老人家做義工。

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至於他則以朋友方式與兒子相處，並享受在家中擔任康樂組角色，負責氹妻兒開心，其中一招就是給予妻兒一個安樂窩。兩夫妻結婚27年，搬家次數不下40次，內地、香港、星馬、泰國都曾住過，他笑言跟太太的興趣就是四處睇樓，也不限定要住哪裏。

幸而我太太和家人都喜歡四圍去，加上工作性質，不用局限住香港，其實我在內地番禺都住過十幾年，亦覺得大灣區是可以考慮的地方。

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四海為家過半退休生活

吳岱融自言不懂股票，賺到的錢都放在磚頭，但自己怕煩，財政上都交由太太打理，「我所有物業都是寫太太名字，因自己怕煩，拍戲又不定時，故有任何事要處理便由她去辦，故我常講如老婆走佬，我就甚麼都沒有了！」

岱融現時每年只工作4至5個月，其餘時間便享受人生。較早時兩夫妻在大馬檳城豪宅區租住約5千呎臨海單位，附有4間大套房、偌大客飯廳及海景大露台，月租僅約1.7萬港元。

至於未來他希望留多點時間在新加坡陪伴兒子，一來自己是新加坡人，二來兒子從英國回流新加坡後，從事電影電腦特技工作。他指兒子從小喜歡繪畫，兩夫妻放手讓他自由發展，無論他想做甚麼，都會百分百支持他。

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責任編輯︰林綺玲