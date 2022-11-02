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【曱甴神器】維力炸醬空罐竟成「曱甴地獄」　網民驚呼：殺蟑螂神器

食用安全 13:27 2022/11/02

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維力炸醬空罐忘扔垃圾桶竟成「曱甴地獄」，網民驚呼：殺曱甴神器！

家中一旦曱甴為患，衍生衛生問題令人頭痛。有網民就發現一種超簡單方便的滅曱甴方法，一經分享便收穫大量評論讚「這招根本是生活智慧王」。

最新影片：

一名台灣男網民在PTT社群發文分享獨家消滅曱甴神技，表示「抓蟑螂看起來很難 ，其實並不難」。樓主指出，自己把放在雪櫃已過期的維力炸醬倒掉，空罐沒清洗直接放在陽台，第二天就看到罐裡捕獲了滿滿的曱甴，且都一動不動已經死亡。

樓主解釋，由於醬料空罐殘有香味，會吸引曱甴；空罐沒有清洗，內裡油脂很滑，令曱甴進去後爬不出來，曱甴氣孔被油脂封閉後，不用多久就會死。樓主更大讚此方法「手完全不會接觸，抓蟑螂一點都不難」。

網民驚呼：是神器！

帖文發佈後，大量網民看到圖文紛紛驚呼，留言「這招太實用」、「維力炸醬瞬間變殺蟑神器」。

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責任編輯：羅嘉欣

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