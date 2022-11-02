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【打擊走私】海關文錦渡管制站截查貨車　檢獲2400公斤無衞生證明書大閘蟹

社會 12:14 2022/11/02

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香港海關與食安中心早前在文錦渡管制站進行聯合行動。（政府新聞處）

香港海關與食安中心早前在文錦渡管制站檢獲約2400公斤大閘蟹和約254公斤肉類、家禽及蛋類，全部食物均未附有相關衞生證明書，並檢獲約24公升懷疑未列艙單的烈酒，估計市值合共約112萬元。一名45歲男貨車司機正協助調查。

海關人員在10月31日於文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上發現約2400公斤大閘蟹、約254公斤肉類、家禽及蛋類、約24公升懷疑未列艙單的烈酒，市值分別約107萬元、約3萬元、及約2萬元，合共約112萬元。

檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。而檢獲的肉類、家禽及蛋類亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。案件仍在調查中，一名45歲的男貨車司機正協助調查。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。海關表示，會與食安中心繼續保持緊密的情報交流及合作，並採取聯合行動以打擊非法進口食物活動。

香港海關與食安中心早前在文錦渡管制站進行聯合行動。（政府新聞處）

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責任編輯：江麗盈

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