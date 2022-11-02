【打風優惠】買百佳指定產品送$209.6零食套裝　讚好專頁加留言憑券$5買卡樂B薯片

▲ 買百佳指定產品送$209.6零食套裝，讚好專頁加留言憑券$5買卡樂B薯片。（資料圖片）

打風天最好儲定糧食安坐家中，百佳網店推出多款零食、朱古力和飲品優惠，焦點有買指定酒類加朱古力，優惠價$206，再送隨機送12罐蘋果酒、牛奶朱古力及果仁，贈品總值$209.6較售價更高。

買澳洲傑卡斯或雲咸紅/白/氣泡酒750亳升2支，加瑞士蓮特醇排裝朱古力100克2排，優惠價$206，再送SOMERSBY蘋果酒罐裝330毫升6罐裝2排、瑞士蓮原粒榛子焦糖牛奶朱古力150克1排，以及佳之選無添加鹽或精選雜錦果仁255克1件（隨機一款），購買連結。優惠期至2022年11月3日。

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即沖熱飲買滿$70， 送維他奶豆奶125毫升4包裝2排（隨機一款）及利是夾心餅243克（隨機一款），購買連結。優惠期至2022年11月3日。

公仔點心$39.5/3件，平均$13.2/件，購買連結。優惠期至2022年11月3日。

精選四洲/旺旺/明治/哈瑞寶/童星/樂天/百邦/金必氏零食產品買滿$50，送四洲檸檬茶250毫升6包，購買連結。優惠期至2022年11月10日。

另外，百佳聯乘卡樂B推出獨家口味薯片，只要讚好百佳facebook專頁加留言快閃星期三，即獲得優惠券，憑優惠券購買任何產品，即可$5購買卡樂B蜜糖芥末或火焰燒鵝味薯片68克 1 包 。優惠券派發時間到今日（2日）晚上11時59分，限量5,000份。優惠期至2022年11月3日。

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記者：陳麗娜