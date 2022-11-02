【撞甩牙齒】9歲女跌倒牙齦撕裂甩2隻牙　醒目爸爸用1款飲品成功保牙【附牙齒急救法】

▲ 9歲女跌倒撞甩2隻牙，醒目爸爸用牛奶浸牙助成功植牙。

小朋友在玩樂時難免有碰撞跌倒，隨時撞崩牙變「崩牙妹」、「崩牙仔」，如果想保救甩牙有辦法！月前深圳一名爸爸成功用1款飲品浸著阿女隻甩牙，盡快帶去醫院，醫生成功將女童掉牙再植，女童不用做「崩牙妹」。

醒目爸爸用牛奶保存甩牙

綜合內媒報道，7月18日，深圳9歲女童豆豆（化名）在姑媽家中玩耍時，不慎跌倒。女童張開嘴時，發現兩顆牙齒不見了，現場只找到一顆門牙。女童的爸爸趕緊把甩出來的牙齒放入牛奶中，立即送女兒到南方醫科大學深圳口腔醫院（坪山）兒童口腔科。醫生指幸好女童爸爸做法正確，有助醫生成功再植牙齒。

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到醫院時，由於豆豆又痛又怕一直哭鬧，醫生首先安撫豆豆，令她的情緒穩定下來，經檢查後發現她掉了一顆門牙，旁邊的一顆牙就深嵌牙槽骨中，另一顆門牙也有部分挫入，還伴有牙齦撕裂、嘴唇挫裂傷。

急診醫生將女童甩出來那顆門牙進行再植，並處理另外嵌入的側切牙和上前牙牙槽突骨折，為受傷牙齒做好固定，對牙齦挫裂傷進行清創縫合。近日女童到醫院覆診，牙齒康復情況理想，受損及甩出的牙都固定好，牙齒算是成功保住了。

勿用紙巾包著甩牙

南方醫科大學深圳口腔醫院（坪山）兒童口腔科副主任醫生施俊指出，牙外傷是口腔急診中極常見的情形，絕大多數牙外傷發生於兒童和青少年。據統計，7至12歲的孩子為主，約四分之一的學齡兒童曾遭遇過牙外傷。施俊醫生亦指臨床上遇到的大部分斷裂牙、撕脫牙，都是家長用紙巾包著帶來的，這種儲存方式是錯誤，因為牙齒脫出後，牙面、牙根會很快脫水，一般而言牙齒乾燥1小時以上，牙周膜細胞幾乎全部壞死，再植成功率較低。

撞甩撞崩牙急救法

本港口腔頜面外科專科醫生劉思樂曾接受TOPick專訪時指出，牙齒創傷的黃金治療期是2小時，在這個時間內接受治療的成功癒合率是最高。劉思樂醫生分享兒童撞甩撞崩牙急救法：

1. 如果小朋友因跌倒而撞甩牙齒，通常會覺得很痛，甚至會大哭，家長應先安慰小朋友的情緒。

2. 然後拿一些乾淨的紗布或毛巾先讓小朋友咬住。

3. 如果身邊有生理鹽水、冰冷的牛奶或是隱形眼鏡的鹽水，可以沖洗那隻牙齒或是用水浸著它

4. 然後立即帶著牙齒，尋求牙醫協助，治療撞甩牙齒的黃金時間是2小時，因牙齒表面有活細胞，如果離開口腔太長時間，可能會失去部分細胞。

對於一些家長建議小朋友將牙齒含在口腔裡面，劉思樂醫生表示這是一個錯誤的做法，小朋友在害怕的情況下，可能會將牙齒吞下去，屆時可能會有更多問題發生。如撞甩的牙齒是恆齒，家長應先清潔那隻牙齒，就可再將它放回牙糟，而乳齒則不需要。

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責任編輯︰王明芳