【恐怖僱主】被女僱主虐待導致永久失明 印傭無法原諒：再也見不到孫子

▲ 印傭被兇殘僱主長期虐待，打至雙目永久失明，左耳變形，慘！

新加坡發生駭人虐待外傭事件，印尼籍女傭遭僱主蓄意傷害，被指反覆用熨斗燙女傭右臂、多次掌摑她導致左耳變形，還用衣架打她，造成雙眼失明，被打到哭不出，仍要外傭爬行在地上繼續做家務，沒有帶她外出求醫。

女僱主擔心東窗事發，便把外傭送返印尼了事，印傭獲外傭組織、警方及印尼大使館合力下，通報新加坡人力部和警方，安排印傭返回新加坡協助調查，女僱主被控多達16項控罪，被判入獄10年，受害印傭接受新加坡媒體訪問時，表示女僱主至今未有道歉，目前無法原諒她，而最令她心痛難過的是再也看不到孫子的臉了！

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綜合外媒報道，遭女僱主虐待的51歲印尼女傭蘇吉嚴（Sugiyem Samad Radimah），於2017年來到新加坡工作，2019年8月轉到被告43歲女僱主烏咪卡爾蘇（Ummi Kalsum Binte Ali）家中服務，女僱主是家庭主婦，經常留在家中。

翌年4月開始，女僱主突然對她不滿，沒收其手機，並施以掌摑、打耳方式虐待，更多次用熨斗燙右臂，其後更用拳頭打眼，若蘇吉嚴舉手阻擋，會被拉開手繼續毆打，後來更升級到使用衣架及手機暴打。蘇吉嚴右眼球就是被女僱主用衣架直接插眼，導致失明。

蘇吉嚴右眼看不到，希望女僱主能帶她看醫生卻遭到拒絕，更威脅她不可告訴他人。蘇吉嚴其後繼續被女僱主虐打，2020年10月，蘇吉嚴的左眼也被女僱主打到失明。雙目失明的蘇吉嚴未有即時看醫生及休養，還要在屋內爬行，用手摸清位置來繼續做家務。女僱主聲稱為蘇吉嚴指路，每當她撞上東西時，均會用衣架拍打來「提醒」。蘇吉嚴曾因燙衣服時不小心燙燶了女僱主衣物，慘遭對方用高溫熨斗暴打，行為殘忍。

同年10月23日，女僱主擔心東窗事發，將蘇吉嚴送返印尼，帶她上飛機放在輪椅上就急急走人，並塞了6000新加坡元（約3.3萬港元）給蘇吉嚴，而其中一部份其實是9個月的欠薪。失明的蘇吉嚴返抵印尼，只能自己盲摸摸找機場人員求助，才得以聯絡上親友。

新加坡家庭傭工中心得知蘇吉嚴長期受虐後，立刻透過義工聯絡上她，並由新加坡人力部和警方，安排蘇吉嚴返回新加坡協助調查。不過當時因疫情實施旅遊限制，家庭傭工中心於是尋求印尼大使館的協助，讓蘇吉嚴可在2021年1月飛回新加坡。她返回新加坡後要再動手術減輕雙眼壓力，但永久失明，只能長期服用止痛藥來減輕痛楚。

警方指，醫院檢查後發現她雙眼出現眼角膜移位、右眼創傷性白內障、左眼因創傷令玻璃體流失導致青光眼、左眼血管阻塞、創傷畸形，左耳也被打到變形，體重由76公斤急跌到52公斤。

最終，女僱主被控蓄意重傷女傭、虐待女傭及拖欠薪金等16項控罪，她承認其中6項，但堅稱不帶女傭求醫只是怕她感染到新冠肺炎。最終法官判她入獄10年及罰款4500新加坡元（約2.5萬港元）。

蘇吉嚴返回印尼接受新加媒傳媒訪問，透露剛剛工作時和僱主相處無問題，不明為何被打，現在一提起女僱主就會頭痛欲裂，並表示女僱主開始施虐後，有請求對方送她回印尼或者送她回中介中心，但遭僱主拒絕，僱主經常會因一些小事生氣，試過入廁所洗手兼照了一會鏡子，竟被女僱主即時狼罵，當她捱打時哭，女僱主會打得更狠，後來捱打時「被打到哭不出」，更懷疑自己可能活不下去。

她現時和兒子、新抱及孫子一起住，知悉女僱主被判刑，但對方至今未有向她道歉，更不想再面對她，「我目前無法原諒她」，又說現在總要向前看，心底最難受的，是「再也看不到孫子的臉了」。

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責任編輯︰王明芳