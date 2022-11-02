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【下流上車族】林敏驄處男拍劇獲看好奪視帝　暖男爸爸車總：兩個女係無價寶

娛樂 14:53 2022/11/02

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林敏驄首次拍劇大獲好評，被看好能奪得今屆視帝。

由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演的TVB台慶劇《下流上車族》，上周最高收視23.7點，收視橫掃《開心無敵獎門人》、《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》，反應非常熱烈。

林敏驄笑言與「獎門人」、TVB高層曾志偉打賭鬥收視，輸要裸跑找數！

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【下流上車族】袁文傑江美儀大玩壁咚默契十足　 相隔逾十年再合作感觸良多

「有心無力」中年漢

飾演男主角「車總」車志明的林敏驄，首次處男下海拍劇大獲好評，被看好勇奪今屆視帝之寶座。

除了演活中年男士「有心無力」的常見問題，昨晚（11月1日）播出一集車總為保護愛女，寧願得罪其上司兼主丁生（袁文傑飾），骨氣當飯食。

憶樓成狂的車太（江美儀飾），為掩飾到丁生豪宅當鐘點女傭的事實，跟表妹（朱凱婷飾）說自己是豪宅主人，更自編自導自演與在浴室的丁生「聲演」情慾戲，更連黑bra都飛出來，畫面充滿幻想！

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【下流上車族】蔓蔓為車總挽回尊嚴　羅毓儀勁有觀眾緣成上位小花

愛女心切好爸爸

車總得悉其丁生與自己老婆「鬼混」，主動找丁生對質，竟發現對方並非追求其妻而是其女車芊芊（郭柏妍飾），即「一拳超人」上身激動向丁生揮拳：「搞完我老婆仲想搞我個女？」

丁生續指自己有樣有樓有名有利，車氏一家多年來住在其名下物業，如今追求芊芊對他可謂有幫助。

林敏驄繼日前分半鐘自責淚崩戲後，再次大晒視帝級演技，盡演好爸爸的溫情戲份：「我車志明乜都冇，但我有兩個女，佢哋係無價寶嚟。我唔會為咗份工出賣我兩個女！」在旁的細女車蔓蔓（羅毓儀飾）即抱著爸爸，場面感人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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