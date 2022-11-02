【尼格風暴】1時40分或前改發8號風球　打工仔可提早下班？

▲ 下午1時40分或前改發8號風球，打工仔可提早下班？

受尼格及東北季候風的共同影響，天文台預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，天文台會在下午一時四十分或以前發出八號烈風或暴風信號。究竟在天文台預告掛8號風球時，僱員是否可提早下班？

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根據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》的「工作中發出惡劣天氣警告的注意事項」中，當天文台發出八號預警或八號颱風警告後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班。

若當值僱員按協定須在警告生效期間當值，僱主首要考慮他們在工作地點的安全及須採取適當的安全措施。如工作地點因惡劣天氣有潛在的安全風險，僱主應安排他們返回安全的地點。

而在交通方面安排，守則亦列明數點：

在八號或以上颱風警告或「極端情況」生效期間，不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際的交通費用。如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送；

在八號或以上颱風警告或「極端情況」生效期間，如僱主安排的接送服務受到影響及沒有其他可行的公共交通服務，僱主應以僱員安全為先，不應要求必要人員即時前往工作地點。

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責任編輯：羅嘉欣