【頭皮護理】胡亂用洗頭水「愈洗愈痕」　醫生：益生菌可有效護理頭皮

▲ 胡亂用洗頭水「愈洗愈痕」！醫生提倡用含益生菌洗護產品，可有效護理頭皮。

市面上經常有不同針對頭皮護理的頭髮洗護產品，但並不是每一款也適合自己的頭部健康。不少人可能因為不慎選擇不適合自己的頭髮洗護產品而出現頭皮痕癢或頭皮屑。要知道如何為自己的頭皮選擇適合的頭髮洗護產品，那就先要加深了解一下何謂「頭皮微生態」(scalp microbiome)。

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平衡好「頭皮微生態」，幫助解決痕癢及頭皮屑問題。頭部皮膚表面都有許多種微生物，形成一個為「頭皮微生態」的環境，主要由細菌和真菌等的壞菌，及其他如「益生菌」(probiotics)。頭皮出現痕癢及頭皮屑問題，可能就是因爲「頭皮微生態」系統出現了失衡問題。平衡好「頭皮微生態」，就像為頭皮建立了一個「防禦機制」，一旦失了平衡，便會激活免疫細胞引至發炎，更易引發如頭皮紅腫痕癢，頭皮過敏及過多頭皮屑等問題。

「益生元」、「後生元」平衡頭皮微生態

近年「益生菌」越來越多人關注，大家聽到「益生菌」可能只會聯想起腸道健康，但其實「益生菌」也有促進頭皮健康的作用，「益生菌」指「有益生命的細菌」，而「益生元」(prebiotics)其實就是「益生菌」的「食物」，能夠幫助「益生菌」的生長，協助益菌與壞菌抗爭，幫助平衡被破壞的頭皮層微生態環境，而「後生元」(postbiotics)，就是「益生菌」進食「益生元」後所產生的「代謝物」，是頭皮的保護者。有研究指出，補充頭皮的「後生元」，對頭皮問題有顯著改善。 另外，根據一項外國的研究指出 ，「後生元」有助皮膚癒合，鞏固皮膚健康。 總結而言，「益生元」、「益生菌」及「後生元」的關係密不可分，「益生菌」透過攝取「益生元」，代謝作用後產生「後生元」，而「後生元」可保護頭皮健康。

謹慎選頭髮洗護產品

維持頭皮微生態平衡，挑選頭髮洗護產品要謹慎。除了減少電髮、染髮等造型外，平時挑選頭髮洗護產品時，多注意成分，避免含有過多香料、色素，同時亦應選擇一些適合自己頭皮性質的產品，例如油性頭皮應選擇適合所有頭皮使用或只適合油性頭皮使用的頭髮洗護產品；含「益生元」和「後生元」的洗護髮產品更好。護理頭皮是改善身體健康及儀容的重要一環，從今天起好好注意吧。

▲ 註冊西醫彭世有醫生。

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