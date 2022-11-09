中銀香港分期「易達錢」稅季貸款 無懼加息周期 實際年利率低至1.68%

全球主要央行踏入加息周期，向以低息為賣點的稅季貸款產品亦面對加價壓力，然而有本地銀行無懼加息，繼續推出設有特惠年利率的稅貸產品，並將早鳥優惠延期，務求令更多打工仔可透過有關方案，靈活調配資金，輕鬆度過稅季。

隨着美國加息、港元拆息趨升，無疑令銀行的資金成本上漲，繼而影響借貸息率。到底今年的稅貸產品會否變得低息不再呢？相信這是不少打工仔關注的議題，而中銀香港早於今年9月推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，客戶凡經電子渠道申請有關貸款，可享實際年利率低至1.68%1、豁免全期手續費1及高達HK$3,500現金回贈2。由於市場反應熱烈，為使更多客戶能以低成本增加現金流，該行決定延長早鳥優惠至12月31日！

手機申請 高達HK$3,500現金回贈

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，中銀分期「易達錢」稅季貸款為客戶提供特優利率及高額現金回贈，協助他們在息口趨升的情況下輕鬆應付稅務及各項財務需要。同時，該行為進一步促進低碳生活，以電子渠道申請優惠積極推行「無紙化」的網上貸款。「截至今年10月初，本行電子渠道辦理的私人貸款金額按年上升逾4成，客戶由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可以於綫上辦妥，既方便客戶又可大幅減少碳足跡，為環保出一分力。」

為鼓勵客戶將環保融入生活，客戶只要透過指定電子渠道包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁（www.bochk.com）申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，並符合相關要求即可獲高達HK$3,500現金回贈優惠（見下表）。

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍積極支持環保，以高額現金回贈之電子渠道獎賞，鼓勵大眾以電子渠道申請。

大額貸款 輕鬆實現不同人生大計

此外，考慮到不同客戶的稅務及財務需要，中銀分期「易達錢」稅季貸款除提供高達HK$400萬或月薪18倍（以較低者為準）的貸款額，助客戶解決稅務煩惱外，更可實現不同人生計劃。中銀分期「易達錢」稅季貸款更設有最多60個月的彈性還款期以供選擇，讓客戶可根據還款能力，選擇適合自己的還款方案。假如現已使用中銀香港發薪服務的客戶更可免交入息證明3，即可透過電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，快至1分鐘批核！

讀者專享額外優惠

想在加息周期中輕鬆增加個人現金流，並獲得多重優惠獎賞，中銀分期「易達錢」稅季貸款為大家提供理想的解決方案。現時透過經濟日報（HKET）申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，並輸入貸款代碼「AT」，更可享額外HK$200現金回贈！

詳情可致電熱線（852）2108 3688、登入中銀香港手機應用程式，或瀏覽中銀香港網頁 https://bit.ly/3eCGBWl。



上述內容僅為參考性質用途而提供，計算方法及有關總額請以銀行作準。有關優惠詳情及條款及細則，請參閱中國銀行（香港）有限公司網頁。提供的訊息僅供參考，實際情況須根據你的信貸評分而定，並以相關機構的決定為準。

借定唔借？還得到先好借！

1 中銀香港指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，以成功提取貸款金額HK$300萬，每月平息0.0754%、零手續費及還款期12個月計算，實際年利率為1.68%。實際年利率乃根據香港銀行公會所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費（如適用）。

2 上述產品與優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱中銀分期「易達錢」稅季貸款網頁（www.bochk.com/dam/loans/personal/instalmentloan/tc.html）或向中銀香港職員查詢。如有任何爭議，中銀香港保留最終決定權。

3 中銀香港保留權利視乎個別情況要求申請人提供額外文件。

^ 電子渠道包括中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港」微信官號或「中銀信用卡」微信官號。

（資料由客戶提供）