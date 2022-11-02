【全能司儀選拔大賽】「六合彩之子」蔡國威曾懷疑人生　梁珈詠堅持22年等一個機會

▲ 左起:黃耀英、王鎮泉、蔡國威、吳天佑、黃頌明、吳紫韻、鞏姿希、梁珈詠、梁菁 琳、黃建東

由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明擔任主持的《全能司儀選拔大賽》，為一眾有志成為司儀的藝員，提供夢想成真機會!

經過多輪內部面試，製作組最終於眾多報名藝員中，甄選出5男5女參賽，包括（排名不分先後）吳天佑、黃耀英、 蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，10人將面對一連串高難度挑戰，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

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參賽者要接受三大考驗

要贏得台慶席位，參賽藝員要通過三大考驗。第一考驗為「負評測試」，每名參賽者需個別 面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」，及現場50名觀眾當面最赤裸最直接的評價，測試眾人應變能力、談吐及大方度。

第二考驗，將為1對1綜藝節目主持挑戰，分別由李家鼎、譚玉瑛、黎諾懿、方力申、郭偉亮及梁芷珮擔任不同類型綜藝節目的「主考官」，表現較差者會即時被淘汰。

而壓軸舞台司儀挑戰，將由無綫不同年代的司儀界代表人物包括鄭丹瑞、鄭裕玲、阮兆祥及森美擔任，份量十足。

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向1987版本致敬

是次《全能司儀》其實是向1987版本致敬，當年評判之一，正是今次復辦賽事的主持及評判鄭裕玲。Do姐當年更即場與曾志偉表演棟篤笑，相當精彩。

至於賽果則由楊瑞麟當選全能男司儀，鄭韻綸榮膺全能女司儀; 值得留意的是，出名口才及轉數了得的黃子華原來亦是參賽者之一，故35年前的司儀大賽， 可能是《男親女愛》Miss Mo和余樂天首度同Show出現的電視節目。

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梁菁琳蔡國威

相隔35年復辦的司儀大賽，十名參賽者雖然同樣具備一定主持或司儀經驗，但年資各有不同，其中經驗最淺的梁菁琳，是2021年入圍港姐，現任《東張西望》外景主持，並以穿貼身上衣馳名。

至於年資最高的則是在亞視及無綫共工作了26年、人稱「六合彩之子」 的蔡國威。現年49歲的蔡國威，2005 年開始為亞視擔任《六合彩》主持，轉戰無綫後於2017 年開始再度擔任《六合彩》主持，成為首位曾在亞視及無綫主持《六合彩》的藝人。

在亞視擔任過多個大騷司儀的威仔，坦言是次參賽主因是「乏人問津」:「我懷疑過自己人生架， 你唔係做咗十年司儀同主持架喇咩?點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅?我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」相當勵志。

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梁珈詠參與逾100套劇集

與威仔一樣為夢想堅持至今的，還有22年前透過藝員訓練班加入無綫的「大頭妹」梁珈詠。

曾參與逾100套劇集拍攝的珈詠，飾演的多為小角色，故此連幕後工作人員亦有不少直指對她印象模糊。

對於被指是「熟口熟面」的藝人，珈詠雖然沒有氣餒，但仍忍不住哽咽: 「我都真係仲有堅持緊，我哋拍戲機會未必特別多，我哋可能就係等緊嗰一個機會。我覺得自己年份(22年)係多咗少少，但如果我唔再堅持，其實我嚟唔到呢度。」堅持不屈精神值得敬佩。

除了威仔及珈詠，其餘8位參賽者同樣各有特色，除了有人精通五種語言兼且是超級學霸外，更不止一人感觸落淚、甚至有人坦承曾患情緒病。

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