【打擊盜竊】漁船停泊避風塘期間不時遇竊　保安局：3年僅接6宗漁船上盜竊案

▲ （經濟日報資料圖片）

有不少漁民及海上作業者反映，漁船在避風塘、避風碇泊處及近岸停泊時，船上財物及設備，甚至燃油等不時遭盜竊。保安局局長鄧炳強今日（2日）表示，指近3年共接獲6宗漁船上盜竊案，警方會定期與海事處進行聯合巡邏和執法行動，打擊海上罪案。

立法會議員何俊賢在會議上提出漁船上發生盜竊的個案數目及所涉款額及各政府部門有何措施防止漁船上發生的盜竊案等質詢。保安局局長鄧炳強指，於2020年、2021年及2022年首9個月，分別接獲4、2、0宗漁船上盜竊案，損失金額合共近10萬元。尤其年近歲晚尤其嚴重，警方一直致力與各持份者包括漁民合作，透過預防、執法及宣傳教育打擊海上罪案，持續於近岸水域，尤其於避風塘及避風碇泊處等地方進行巡邏，並定期與海事處進行聯合行動，水警總區會密切留意相關的罪案趨勢，調配資源加強巡邏，此外，警方在年近歲晚、休漁期、節日及長周末等高風險日子，在避風塘、沿岸及離島村落等地點加強防罪宣傳。

他又稱，雖然警務處並未有在避風塘範圍常置閉路電視，但自2017年起，水警總區防止罪案辦公室推出「藍眼計劃」，鼓勵漁民、居民和船東在沿岸處所、商舖或船隻安裝閉路電視，加強保安，並鼓勵鄰里發揮守望相助的精神，以防止船上盜竊、偷船、刑事毀壞或其他海上罪行的發生。

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責任編輯：余思嵐

