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【DSE2023】英文口試暫定3.21開考　部分選修科考試將同日進行

社會 12:54 2022/11/02

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考評局更新2023年的中學文憑試時間表。（資料圖片）

考評局今日（2日）更新2023年的中學文憑試（DSE）時間表，英文科口試暫定於明年3月21日起舉行，筆試將由4月21日起開考，至5月16日結束，維持3周多。下屆DSE將沿用壓縮時間表的做法，部分科目的考試同日、同時段進行，涉及綜合科學、物理、英國文學、設計與應用科技等學科。

考評局今年5月曾公布2023年DSE時間表，今公布的更新版加入考試時間。其中英文科口試率先於3月21日至30日舉行，筆試則於4月21日開始，至5月16日結束。

部分選修科目會同日舉行，其中5月8日會有3科考試進行，涉綜合科學、物理及組合科學（物理），同樣於8時30分開考。5月9日亦有3科考試於早上進行，包括英語文學、設計與應用科技、科技與生活。至於5月12日則有兩科考試分別舉行，當日早上會舉行健康管理與社會關懷科考試，下午則有倫理與宗教科。

考評局早前稱，已盡量安排理科和人文科目的考試日期互相交替，較少報考人數的科目考試安排在較後時段舉行；當局亦曾為不同科目組合進行模擬比較，旨在令連續2至3日應考的考生人數減至最少。

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責任編輯：黃悅晴

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