【更年期危機】3方面徵狀反映男性更年期　性功能等受影響易患抑鬱焦慮

▲ 三方面徵狀反映男士陷更年期，性功能等受影響易患抑鬱焦慮。

提起更年期，大家都會自然想起「女性更年期症候群」，但原來不只是女士才會受更年期困擾，當男士超過40歲，也會因為男性荷爾蒙的轉變而出現一些更年期的徵狀。不過由於男性更年期並不像女性更年期一般，有明顯的停經現象，大眾對「男性更年期」的了解相對較少。假如處理不當，男性更年期徵狀也同樣為男士會帶來生理和心理健康的影響。

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30歲後男性荷爾蒙水平逐減

男性荷爾蒙是由睪丸及腎上腺製造，會影響多個身體系統的功能，包括勃起及性功能，也會影響多項身體新陳代謝的過程，例如骨髓製造血液細胞、骨骼形成、脂肪及碳水化合物的代謝、肝功能及前列腺生長等。男士30歲過後，男性荷爾蒙的水平每年會下降大約百分之一，基本上每位男士都會經歷男性賀爾蒙下降的現象，而男性賀爾蒙水平較低的男士，有較大機會出現「男性更年期」徵狀。

肌量少、脾氣差、性慾減

當男性荷爾蒙水平下降，便會影響身體各器官的功能和新陳代謝，出現以下三方面的男性更年期徵狀：

一）身體機能徵狀：身體脂肪比例增加、肌肉量及強度減少、身高下降及失去活力等。

二）心理徵狀：情緒起伏不定、脾氣暴躁、注意力不集中、容易健忘、抑鬱、焦慮、缺乏自信及失眠等。

三）性及泌尿徵狀：性慾減低、勃起時堅硬度下降、陽萎及排尿問題等。

容易影響工作表現和人際關係，宜及早求醫。

男士在經歷更年期時，可能會感到精神不集中和疲累，因而影響工作表現，懷疑自我能力，影響與同事關係。此時亦可能正值子女剛長大成人之時，子女開始有自己的生活，更年期男士可能容易感到被忽略及不被了解，脾氣亦變差，影響家庭和諧。如果與伴侶溝通不足，性功能下降也會影響與伴侶的關係。

此外，男士在更年期後會踏入各種慢性疾病的高危年齡，例如心血管疾病、糖尿病甚至癌症。若不幸患病，身體不適伴隨擔心，會更容易出現焦慮和抑鬱的徵狀。若沒有專業人士的幫助，有些男士可能會選擇嘗試以吸煙、飲酒和賭博等方式去發洩情緒，有機會形成酗酒和病態賭博等問題，所以千萬別小看男性更年期帶來的影響。

如果男士感到情緒或生理上的徵狀過分影響日常生活，又或女士們或子女發現伴侶或父親出現情緒異常，應及早求醫。醫生可透過藥物及非藥物的治療方法，以減輕男性更年期的徵狀。

下期會詳細講解男性更年期的治療方案。

▲ 養和醫院家庭醫學專科醫生關俊文醫生。

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