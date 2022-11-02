【雙11優惠】香港蘇寧網店限定雙11低至2折　購指定產品每滿$500減$100+送$100優惠券

▲ 香港蘇寧網店限定《雙11勁賞Shopping》低至 2 折。（蘇寧提供）

踏入11月，萬眾期待年度購物盛事11優惠開鑼。蘇寧網店 ksuning.com 由即日起至11月12日會舉行《雙11勁賞Shopping》活動，各款人氣電子產品及家庭電器優惠低至2折，雙11更有低至$11.11優惠產品，超值抵買。

優惠鎖定區︰優惠低至48折，限量發售，有多款產品可供選購。例如Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB+256GB（優惠價$6,998）、Apple MacBook Air 13.6 吋（優惠價$8,929）等。

限量激抵優惠︰共分為4個優惠期，每期首日10am開搶，優惠低至2折，數量有限。如Phillips ADD5980M冷熱過濾飲水機（優惠價$1,888）、Apple iPhone 14 Pro 256GB（優惠價$9,111.1）。

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全場滿減優惠︰購買指定產品每滿$500即減高達$100，包括指定手機或電腦產品每滿$500減$50、指定通訊配件每滿$500減$100、指定小型電器產品每滿$200減$20、每滿$300減$40或每滿$500減$80。

賞購物優惠券︰蘇寧SoClub會員可憑優惠碼「SHOPPING100」領取$100購物優惠券。

此外，蘇寧網店接受AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe及Tap&Go 消費券支付，憑優惠碼「CVS50」可領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。

由即日起至12月31日，憑DBS信用卡於蘇寧網店hksuning.com簽賬即可享高達$960回贈，登記成為蘇寧SoClub會員更可獲$850 hksuning.com 網店優惠券。

蘇寧網站：http://hksuning.com/

記者︰黃依情