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【CP訓練營】邦民女曾自認大叔控分享性事　Gillian自知形象差：外界覺得我被人包

娛樂 14:58 2022/11/02

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邦民女曾自認大叔控分享性事，Gillian自知形象差：「外界覺得我被人包。」

無綫J2近日推出全新戀愛真人騷《CP訓練營》，找來賴慰玲當導師，帶領一眾參加者在營中接受連串的戲劇訓練，看在日常相處和排戲過程中，會否有「戲假情真」的情況發生。

其中一位參賽者是現年29歲的第四代「邦民女」、有「翻版陳瀅」之稱的伍倩彤（Gillian），曾在另一電視台節目內自爆是「大叔控」的她，在配對節目中慘成落單一員。自我介紹時她又自認形象欠佳，望憑節目找到新戀情。

《CP訓練營》於本周開播，節目組找來7位來自不同界別的型男索女，在賴慰玲帶領下，透過連串戲劇訓練、日常相處及男女共宿等，發展疑幻似真的純愛，爭取成為最佳CP。

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《CP訓練營》第一集公開7位參賽者的身份，4女3男的組合下，每次的配對總會出現落單的情況。第一輪配對需要在大家蒙面的狀態下，7位男女選擇心儀對象進行配對並排練短劇演出。

而首位未被選上的，竟然是性感甜美的Gillian。然而在脫下面具後，有男參加者亦有出現「走寶」的表情，為了順利進行演技配對，參加者Jaxson主動舉手，表示願意「分身」演繹兩次，相信在Gillian心中加分不少。

自認形象差

在自我介紹的環節時，Gillian指自己過去有四、五次戀愛經驗，但情路都比較坎坷，而且戀愛對象都較為成熟，希望可以透過今次節目「改變宿命」。

她更直言：「外界覺得我係個唔太正經嘅女仔，或者係個花瓶，可能覺得我係雞，或者被人包，但其實我唔係咁樣。今次想睇下會唔會發展到新嘅戀情令我忘記過去，學到更多。」

在分房環節，Gillian跟同房女參賽者講起喝水的話題，Gillian自爆自己「好渴」，令人想入非非。

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自認大叔控

Gillian於2015年接拍廣告成為「第四代邦民女」三位成員之一，其IG有不少性感打扮的照片。早前她曾於ViuTV節目《晚吹戀講嘢》中亮相，分享她的戀愛經歷。

自認是「大叔控」的她當時跟比她年長20歲的男生交往，又講到曾跟年紀大的前度交往時，在性生活會遇上的體力下滑等問題。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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