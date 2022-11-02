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【如夢初醒】觀音兵以為追到女神 「雙喜臨門」　媽媽一眼揭穿兒子食死貓

健康 15:30 2022/11/02

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觀音兵以為追到女神 「雙喜臨門」，媽媽因一狀況揭兒子食死貓。。

面對苦追多時的女神，你可以愛屋及烏嗎? 台灣一名男生遇上兩難局面，於是於網上大吐苦水，指自己追了女友許久，交往5個月期間雙方只發生了一次關係，女方便告稱懷孕，惟由於肚子巨大，惹起母親質疑，女方才坦白經手人是車禍逝世的男友。男生指本來已計劃年底結婚，但現時卻不知如何處理，非常痛苦。

最新影片:

據該名男生近日在Facebook群組「靠北女友2.0」表示，女友與自己原本是同事關係，花了許多時間才把她追到手，二人交往了5個月，儘管只有一次親密接觸，卻竟然「一擊即中」，女友便稱有了他的身孕。當時不虞有詐的他，得知消息後即打算負起責任，不但張羅結婚事宜，亦馬上帶女友見家長。惟眼利的母親卻覺得事有蹊蹺，提醒兒子女友肚子大得「不像懷5個月」，事主才察覺事情並不簡單。

其女友其後亦經不起盤問，承認事主非孩子經手人，原來二人交往前女方早已懷孕3個月。女方接著解釋自己亦是迫於無奈，因為真正的經手人前男友已因車禍而離世。得悉真相的事主亦不禁崩潰：

我們打算年底結婚，我該怎麼辦？還以為娶到正妹，結果是為了肚子小孩才跟我在一起的，我爸媽還不知道這件事。

帖文一出，不少網民都十分同情事主，有人責罵女方存心欺騙，「一開始對方沒告知有懷孕就很扯，甚麼都沒交代還論及婚嫁。我聽起來覺得很像騙婚」、「搞不好為了收工具人或備胎根本沒讓樓主知道」、「因為懷孕了，馬上跟別人在一起」。不過，有網民亦指問題在於事主是否真的愛女方「如果真的愛你，而不是只找幫忙養孩子的人，你若愛她就敞開心胸」。

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責任編輯：羅嘉欣

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