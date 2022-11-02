【逃稅罪成】鐘錶收藏家涉逃稅15項罪成　判監14個月罰款82萬元

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61歲鐘錶收藏家吳立基涉於2002至2014年的課稅年度期間，漏報旗下公司營業額約642萬元及車位租金收入約4萬元，從而逃稅共約82萬元，吳早前於區域法院否認15項蓄意意圖逃稅罪，經審訊後被裁定全數罪成，今（2日）被判監14個月。暫委法官判刑時指，被告逃稅逾12年，直接影響年稅收入，被告深明道理卻一直瞞稅，另下令被告於2025年前分期繳付逾82萬元罰款。

被告吳立基（61歲）報稱商人，被控15項蓄意意圖逃稅罪，而在根據香港法例第112章《稅務條例》須提交的報稅錶中漏報原應申報的款項罪。控罪指，被告在2002/03至2013/14課稅年度的報稅錶內漏報其獨資業務的營業額，並在2011/12至13/14課稅年度的報稅錶內漏報其車位的租金收入，觸犯《稅務條例》第82條第（1）(a)款。

暫委法官判刑時指，逃稅需處以監禁，以起阻嚇作用，至於逃稅款項屬量刑考慮因素。本案中被告逃稅逾12年，直接影響年稅，被告深明道理卻一直瞞稅。暫委法官引述案例指，被告故意逃稅，減少政府稅收，對社會造成影響。

暫委法官續指，被告隱瞞逾642萬元營業額，逃稅款逾81.9萬元，當中被告為直接得益者。暫委法官指，被告雖在鐘錶界享負盛名，現正參與國際鐘錶活動，被告入獄後該活動或會中止，然而一旦干犯本案控罪，監禁是無可避免。

暫委法官考慮到被告面對長達9年的調查及訴訟，造成精神及心理健康的困擾，加上被告於鐘錶界的貢獻，判監14個月，另下令被告於2025年前分期繳付逾82萬元罰款。

案情指，被告獨資擁有建基保安工程公司，該公司與騰傑國際有限公司合作出版手錶雜誌《名錶傳奇》，被告負責尋找廣告客戶，並可獲得總廣告費收入的40%作為報酬。稅務局經調查發現在涉案時段，該雜誌共發行53期，被告公司的廣告費收入逾1,136萬元。被告涉漏報營業額逾642萬元，逃繳稅款共約82萬元。

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記者：梁錦麟