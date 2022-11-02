【梨泰院人踩人】父母忠言「人多擠迫地方唔好去」　子女不當一回事缺危機意識惹禍

▲ 南韓首爾梨泰院發生人踩人意外，受害者以年輕人為主，賠上大好前程和寶貴生命。

南韓首爾梨泰院在萬聖節活動發生人踩人意外，死傷枕藉，受害者以年輕人為主。一次看來平常不過的玩樂，最後賠上大好前程和寶貴生命，代價委實太大，沉重得叫生者崩潰。

年輕人對許多老掉牙的忠言總不當一回事。「人多擠迫的地方唔好去呀！」「阿女，愛情唔係人生的全部……」「阿仔，小心駕駛，記得唔好開快車！」「電單車係人包鐵，好危險，你揸多幾年私家車至去學電單車啦！」「唔好咁容易就相信別人，俾啲時間互相了解和相處，先至發展感情或一起合作。」

忠言來自人生閱歷，來自深刻教訓。絮絮叨叨，不厭其煩，只因不想自己關心和所愛的人經歷痛苦。被騙財、騙色、身心受傷，甚至性命不保，最悲慘的除了當事人，還有父母和家人。社會和學校都努力把學生培育成知識分子，父母都渴望子女學有所成，但年輕人在成長過程中，獲得多少學習分析事情的機會？我們該怎樣引導他們，幫助他們心智成熟，不受環境及他人影響，作出適當和正確的決定？

要走對人生，首要是具備意識危險的能力，提早開始部署如何應對危機，這較獲得任何學歷或職業都來得重要。

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現場擠得水洩不通，你心裏感到不安；許多人沒戴口罩，你擔心會感染新冠病毒。但同行朋友興致勃勃，揚言不醉無歸，你會掃興地勸喻朋友離開嗎？他們不走，你會相信自己的決定，鼓起勇氣獨自離開嗎？

人生要面對無數留下或離開的時刻，每一次的決定，足以改寫自己、家人、民族甚至國家的命運。具備意識危險的能力，不但保前途，更可保命。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「具備意識危險的能力」

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