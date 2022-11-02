【搶人才】孫玉菡：很快會檢討13項「人才清單」　嚴剛倡為「領軍人才」工作制訂KPI

▲ 孫玉菡表示，很快會檢討13項人才清單 。（陳國峰攝）

《施政報告》提出多項措施招攬人才，勞工及福利局局長孫玉菡今日在立法會回應議員質詢時表示，政府很快會就13項「人才清單」作出檢討。被問到引入「領軍人才」來港後，若未能發揮作用，當局會否取消相關優惠配套服務時，孫玉菡則未有正面回應，僅強調會小心挑選。

立法會議員嚴剛提出口頭質詢，關注當局會否在創科以外的領域，引入「領軍人才」。孫玉菡回應指，「領軍人才」概念與相關產業發展緊密相連，不同行業對領軍人物的準則各有不同，現時香港「人才入境計劃」吸引不同專業的人才來港發展，補充本地人才短缺供應，並豐富香港人才庫。

孫又表示，由於創新科技產業對香港發展至關重要，政府會提供針對性的措施，吸引優秀創科人才帶同業務成果落戶香港，各政策局會繼續檢視不同之處及重點產業發展，制定「行業為本」的招攬人才措施，制定具針對性吸引配套措施，包括土地、稅務、財政等方面，並提供一站式配套服務，包括申請簽證、子女教育安排等等。

嚴剛追問指，「領軍人才」與優才不同，因為可能要動用公帑，關注若「領軍人才」發揮不到作用，當局會否取消相關優惠配套服務，又倡議為「領軍人才」工作制訂關鍵績效指標（KPI），孫玉菡未有正面回應，只表示會小心挑選人才。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩又指出，目前13項「人才清單」並不包含會計及法律界人士，提問未來「人才清單」是否會包含相關領域，孫回應指，政府很快會就13項「人才清單」作出檢討，如有需要，會增加「人才清單」的規模。

科技創新界議員邱達根表示，對於引入中高層的科技人員，大灣區擁有大量的資源，但粵港澳大灣區其他城市沒有世界百強大學，擔心無法引入內地人才。孫玉菡則澄清，9間符合條件的內地大學中，位於大灣區內的中山大學，正是世界百強大學。

經民聯立法會議員梁美芬認為，除了歐美和內地專才外，香港也應該向「一帶一路」、南美及非洲國家的人才着手，又認為深圳的「孔雀計劃」向外來人才提供最高600萬元補貼，擔心本港高端人才通行證計劃「唔夠搶」。

孫玉菡指出，本港在制訂該計劃時，已參考各地做法，認為香港不適宜如深圳般設補助，因為香港的人才庫主要是本地人才，相信外來人才看重的是香港的發展機遇。

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責任編輯：趙居逸