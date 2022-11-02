  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11優惠】NARS網購低至7折　限時Black Friday＋Cyber Monday禮遇【內附連結】

休閒消費 13:57 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

年末將至，是時候好好犒賞努力了一年的自己。NARS將舉行雙11美妝狂賞，由11月10日開始預熱，在官網購買任何2件正價產品即可獲全單8折。

在11月11至19日，NARS香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，全線NARS店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠，把滿滿心水美妝帶回家，以奪目妝品準備年末派對。不過所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括全新產品、優惠套裝及折扣產品；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。

1、眩彩美妝3天快閃

專為鍾情NARS胭脂、眼影及唇膏的人士而設，在11月22至24日期間，3款彩妝以優惠價發售，包括胭脂$230、四色眼影$330、唇膏$190，一次滿足彩妝迷3個願望。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2、限時Black Friday及Cyber Monday禮遇

在11月25至26日於網店購買指定美妝購物低至5折發售，包括新年限量版TAJ MAHAL四色眼影組合$220、空氣柔霧胭脂霜(SCANDALOUS)$155、AFTERGLOW LIP SHINE悅光唇彩組合$210、AUDACIOUS透薄霧面唇膏(CLAUDETTE)$137.5等。另外在11月28日Cyber Monday，於官網購買指定美妝正價產品享7折優惠。

記者︰劉妙賢

相關文章

【雙11優惠】Klook開關狂歡節派逾180萬元優惠碼　每日4個時段放送本地及海外優惠
13:34 2022/11/01
【雙11優惠】Klook開關狂歡節派逾180萬元優惠碼　每日4個時段放送本地及海外優惠
【雙11優惠】淘寶天貓雙11優惠攻略 兩款集運+免手續費詳盡比較【內附詳情】
18:26 2022/11/01
【雙11優惠】淘寶天貓雙11優惠攻略 兩款集運+免手續費詳盡比較【內附詳情】
【雙11優惠】輕電器網購平台雙11激搶價低至$11 購物滿$400劃一享免運費【內容連結】
13:03 2022/11/01
【雙11優惠】輕電器網購平台雙11激搶價低至$11 購物滿$400劃一享免運費【內容連結】

你可能感興趣

【雙11優惠】Klook開關狂歡節派逾180萬元優惠碼　每日4個時段放送本地及海外優惠
13:34 2022/11/01
【雙11優惠】Klook開關狂歡節派逾180萬元優惠碼　每日4個時段放送本地及海外優惠
【雙11優惠】淘寶天貓雙11優惠攻略 兩款集運+免手續費詳盡比較【內附詳情】
18:26 2022/11/01
【雙11優惠】淘寶天貓雙11優惠攻略 兩款集運+免手續費詳盡比較【內附詳情】
【雙11優惠】輕電器網購平台雙11激搶價低至$11 購物滿$400劃一享免運費【內容連結】
13:03 2022/11/01
【雙11優惠】輕電器網購平台雙11激搶價低至$11 購物滿$400劃一享免運費【內容連結】
著數優惠 網上購物 美妝

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾