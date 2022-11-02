【雙11優惠】NARS網購低至7折　限時Black Friday＋Cyber Monday禮遇【內附連結】

年末將至，是時候好好犒賞努力了一年的自己。NARS將舉行雙11美妝狂賞，由11月10日開始預熱，在官網購買任何2件正價產品即可獲全單8折。

在11月11至19日，NARS香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，全線NARS店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠，把滿滿心水美妝帶回家，以奪目妝品準備年末派對。不過所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括全新產品、優惠套裝及折扣產品；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。

1、眩彩美妝3天快閃

專為鍾情NARS胭脂、眼影及唇膏的人士而設，在11月22至24日期間，3款彩妝以優惠價發售，包括胭脂$230、四色眼影$330、唇膏$190，一次滿足彩妝迷3個願望。

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2、限時Black Friday及Cyber Monday禮遇

在11月25至26日於網店購買指定美妝購物低至5折發售，包括新年限量版TAJ MAHAL四色眼影組合$220、空氣柔霧胭脂霜(SCANDALOUS)$155、AFTERGLOW LIP SHINE悅光唇彩組合$210、AUDACIOUS透薄霧面唇膏(CLAUDETTE)$137.5等。另外在11月28日Cyber Monday，於官網購買指定美妝正價產品享7折優惠。

記者︰劉妙賢