  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 14:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騙取綜援】孫玉菡：上年度涉詐騙綜援個案佔整體不足0.2%　嚴重個案會轉交警方調查

社會 13:47 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片)

有市民指出，在2019至2020財政年度，經由市民舉報懷疑詐騙綜合社會保障援助的個案為978宗，但被定罪的個案只有寥寥可數51宗。他們質疑社署執法不力，未能對詐騙和濫用綜援者起阻嚇作用。勞工及福利局局長孫玉菡指詐騙佔極少數，社會福利署亦有抽查覆檢，嚴重個案會轉交警方調查。

在立法會議員何君堯在會議上提出政府沒有主動出擊調查詐騙個案，以致浪費公帑。孫玉菡指政府極力壓制騙取綜援，指2021/22年度市民舉報及社署主動調查懷疑詐騙分別為1143宗及550 宗，深入調查確立涉嫌詐騙為323，佔約21萬綜援個案不足0.2%。

他又稱政府有定期覆核，去年覆核15萬宗，主要靠抽查及舉報，現時有6隊特別調查隊伍負責調查懷疑詐騙個案，當中亦有退休紀律部隊支援。議員黎棟國指6隊調查隊工作效率低，質疑有證據為何需警方再檢控，認為工作重複。投訴個案涉及大量實體工作，當有基礎會進一步檢控，強調都是警方經驗更多。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【尼格逼港】八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：至少維持至今晚6時【不斷更新】
今日 13:45
【尼格逼港】八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：至少維持至今晚6時【不斷更新】
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
今日 09:21
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
【風暴尼格】梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港　拆解為何秋天打風屬罕見
今日 10:21
【風暴尼格】梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港　拆解為何秋天打風屬罕見
【打風停開】香港迪士尼樂園度假區今日暫停開放
今日 09:27
【打風停開】香港迪士尼樂園度假區今日暫停開放
【焗爐爆炸】餅店廠房焗爐爆炸　消防處已就事故成因與相關部門進行調查
今日 09:41
【焗爐爆炸】餅店廠房焗爐爆炸　消防處已就事故成因與相關部門進行調查
【尼格颱風】不滿彈出彈入式報天氣方式　網民湧天文台fb批「玩弄市民」
今日 10:07
【尼格颱風】不滿彈出彈入式報天氣方式　網民湧天文台fb批「玩弄市民」
【澳門天氣】氣象局：料三號風球下午5時前維持　傍晚至晚間改發8號風球機會中等至較高
今日 11:16
【澳門天氣】氣象局：料三號風球下午5時前維持　傍晚至晚間改發8號風球機會中等至較高
【兒童打針】兒童版復必泰今起提供接種　兒童醫院籲家長勿猶疑：預期副作用低於成人版
今日 11:03
【兒童打針】兒童版復必泰今起提供接種　兒童醫院籲家長勿猶疑：預期副作用低於成人版
【風暴尼格】馬會宣布取消今晚跑馬地夜馬賽事　將向政府尋求補賽
今日 12:06
【風暴尼格】馬會宣布取消今晚跑馬地夜馬賽事　將向政府尋求補賽
【打擊盜竊】漁船停泊避風塘期間不時遇竊　保安局：3年僅接6宗漁船上盜竊案
今日 12:46
【打擊盜竊】漁船停泊避風塘期間不時遇竊　保安局：3年僅接6宗漁船上盜竊案

你可能感興趣

【尼格逼港】八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：至少維持至今晚6時【不斷更新】
今日 13:45
【尼格逼港】八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：至少維持至今晚6時【不斷更新】
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
今日 09:21
【趁風爆竊】紅磡士多鋪疑遭竊匪搜掠　失逾多包值約3.5萬元香煙
【風暴尼格】梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港　拆解為何秋天打風屬罕見
今日 10:21
【風暴尼格】梁榮武：尼格有減弱但較預期更接近本港　拆解為何秋天打風屬罕見
紀律部隊 退休 社會福利 綜援 勞工及福利局 立法會 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾