【騙取綜援】孫玉菡：上年度涉詐騙綜援個案佔整體不足0.2%　嚴重個案會轉交警方調查

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片)

有市民指出，在2019至2020財政年度，經由市民舉報懷疑詐騙綜合社會保障援助的個案為978宗，但被定罪的個案只有寥寥可數51宗。他們質疑社署執法不力，未能對詐騙和濫用綜援者起阻嚇作用。勞工及福利局局長孫玉菡指詐騙佔極少數，社會福利署亦有抽查覆檢，嚴重個案會轉交警方調查。

在立法會議員何君堯在會議上提出政府沒有主動出擊調查詐騙個案，以致浪費公帑。孫玉菡指政府極力壓制騙取綜援，指2021/22年度市民舉報及社署主動調查懷疑詐騙分別為1143宗及550 宗，深入調查確立涉嫌詐騙為323，佔約21萬綜援個案不足0.2%。

他又稱政府有定期覆核，去年覆核15萬宗，主要靠抽查及舉報，現時有6隊特別調查隊伍負責調查懷疑詐騙個案，當中亦有退休紀律部隊支援。議員黎棟國指6隊調查隊工作效率低，質疑有證據為何需警方再檢控，認為工作重複。投訴個案涉及大量實體工作，當有基礎會進一步檢控，強調都是警方經驗更多。

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責任編輯：余思嵐

