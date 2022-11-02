【辦公室奇聞】同事帶米及電飯煲返公司　打工仔驚訝：冇諗過Office煮到飯

▲ 其實視公司如屋企都幾開心。

打工作每星期最少工作5天，每天最少8小時，如果有時OT，隨時返公司時間多過係屋企！有時外賣食得多都不太健康，所以不少人都會帶飯，但係辦公室煮飯就好少見！

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有一名打工仔在Dcard討論局分享同事辦公室煮飯奇聞，見證住公司同事生米煮成熟飯的過程，令人目瞪口呆，打工仔以「姨姨同事帶個電飯煲翻嚟煲飯」為題發文：「呢個星期返新工，尋日見到隔離位個同事中午放飯之前，冇啦啦攞包米出嚟，倒啲落個電飯煲，再開掣煮。我從來冇諗過會有同事喺office度煮飯。」

帖文一出立即引起廣大打工仔共鳴，指樓主經歷的只是碎料！有網民指自從同事抽獎抽到個迷你飯煲，公司就開始煲飯。

更有網民稱再誇張都仲有，會自製珍珠奶茶及Cocktail，更有姨姨級的同事，煮好飯之後，每人拎一個當日朝早煮的餸出來，一齊開心Share，好似開大食會一樣，又新鮮又省錢又豐富。

有網民笑言打邊爐都見過，「同事煲飯煮麵煮菜打邊爐都見過」，只要老闆唔出聲就冇問題，網友都話咁樣返工其實幾開心，「增加了大家返公司的動力」。

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責任編輯︰王明芳