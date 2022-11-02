  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 16:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【辦公室奇聞】同事帶米及電飯煲返公司　打工仔驚訝：冇諗過Office煮到飯

親子 15:24 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

其實視公司如屋企都幾開心。

打工作每星期最少工作5天，每天最少8小時，如果有時OT，隨時返公司時間多過係屋企！有時外賣食得多都不太健康，所以不少人都會帶飯，但係辦公室煮飯就好少見！

最新影片:

有一名打工仔在Dcard討論局分享同事辦公室煮飯奇聞，見證住公司同事生米煮成熟飯的過程，令人目瞪口呆，打工仔以「姨姨同事帶個電飯煲翻嚟煲飯」為題發文：「呢個星期返新工，尋日見到隔離位個同事中午放飯之前，冇啦啦攞包米出嚟，倒啲落個電飯煲，再開掣煮。我從來冇諗過會有同事喺office度煮飯。」

帖文一出立即引起廣大打工仔共鳴，指樓主經歷的只是碎料！有網民指自從同事抽獎抽到個迷你飯煲，公司就開始煲飯。

更有網民稱再誇張都仲有，會自製珍珠奶茶及Cocktail，更有姨姨級的同事，煮好飯之後，每人拎一個當日朝早煮的餸出來，一齊開心Share，好似開大食會一樣，又新鮮又省錢又豐富。

有網民笑言打邊爐都見過，「同事煲飯煮麵煮菜打邊爐都見過」，只要老闆唔出聲就冇問題，網友都話咁樣返工其實幾開心，「增加了大家返公司的動力」。

點擊看網友留言:

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【入稟追租】羅傑承創立博美投資辦公室被指欠租　業主入稟追逾862萬
13:51 2022/10/20
【入稟追租】羅傑承創立博美投資辦公室被指欠租　業主入稟追逾862萬
【搶人才】港府今年內設立「引進重點企業辦公室」　卓永興指港人「彈出彈入」情況常見無須太憂慮
17:40 2022/10/20
【搶人才】港府今年內設立「引進重點企業辦公室」　卓永興指港人「彈出彈入」情況常見無須太憂慮
【變態同事】OL無故染性病辦公室裝針孔鏡頭追查　 驚揭清潔工水樽偷塞陽具
16:46 2022/10/22
【變態同事】OL無故染性病辦公室裝針孔鏡頭追查　 驚揭清潔工水樽偷塞陽具

你可能感興趣

【入稟追租】羅傑承創立博美投資辦公室被指欠租　業主入稟追逾862萬
13:51 2022/10/20
【入稟追租】羅傑承創立博美投資辦公室被指欠租　業主入稟追逾862萬
【搶人才】港府今年內設立「引進重點企業辦公室」　卓永興指港人「彈出彈入」情況常見無須太憂慮
17:40 2022/10/20
【搶人才】港府今年內設立「引進重點企業辦公室」　卓永興指港人「彈出彈入」情況常見無須太憂慮
【變態同事】OL無故染性病辦公室裝針孔鏡頭追查　 驚揭清潔工水樽偷塞陽具
16:46 2022/10/22
【變態同事】OL無故染性病辦公室裝針孔鏡頭追查　 驚揭清潔工水樽偷塞陽具
網絡熱話 正能量 爸媽心聲 家庭教育 食用安全 米線 環境衞生 職場文化 外賣

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾