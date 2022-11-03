【忽然心動】Anson Kong與吳千語談情感尷尬　與白只Shirley自揭理想伴侶條件

愛情喜劇電影《忽然心動》由MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong)、吳千語、栢天男、蘇皓兒、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍(Shirley) 主演，電影即將上映，為觀眾帶來「心動」的甜蜜感覺！

AK、Shirley、白只再次碰頭，同接受TOPick專訪，各自談到心目中的理想伴侶，當中更有人強調自己是深信一見鍾情呢！

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AK秒變怕醜仔？

AK飾演的黃鍾與女友蘇情（吳千語）是一對拍拖多年、一同經營網上頻道的情侶，自不然有談情的戲份，不過AK似乎不太享受，他說：「我過往拍攝《打天下》時是追不了談善言，沒有談情的戲碼。這次在電影中與千語演一對，我感到很緊張，甚至我她搭膊頭也感到很尷尬！」AK指當時在場的經理人黃慧君（花姐）也笑問：「搭膊頭都緊張？」

AK分析自己或許是因近年與男人工作得太多，而忘記了與女生一同工作的感覺。在旁的白只不太相信地說：「我又不太覺得呢！我又覺得你與千語演繹出拍拖一段時間的默契。」

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相信一見鍾情

有人相信拍拖是一見鍾情，又有人是需要日久生情，AK、白只、Shirley則同樣屬於前者。

AK說：「如果我起初對一位女生有觸電感覺的話，就會嘗試追求他，如果起初沒有感覺，聊就會知道我與她只屬朋友的關係。」白只笑就身邊也有不少朋友與另一半是一見鍾情的！

Shirley坦言自己「唔駛男仔追」 ，基本上每一次拍拖也是一見鍾情，「我不太懂得如何日久生情，我會留意男生的頭髮，一定要多髮量！」 這樣自然就在一起的情侶，一起探索生活上的未知，也是十分甜蜜吧！

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談理想伴侶

每一人也難免渴望自己覓得理想伴侶，也始終有著幻想。白只、Shirley、AK同樣地認為「溝通」是重要的一環。

在現實中，白只覺得對方最是要懂得分享，以及願意與我分享自己的內心世界。 被拍檔白只提示「小心啲」的Shirley則說：「是大家懂得溝通，需要坦承相對，不可以有所隱瞞，大家工作的事也可分享。」 Shirley覺得自己與所演心怡一樣，在拍拖時就會突然有一些事情想做，是充滿大膽想法的女生呢！

現時單身的AK興奮地指自己可以「任講」，一連拋下三個條件：「靚、靚，同埋靚」。他再回復正經地稱：「我覺得最重要是接受到我的工作環境，最重要也是可以溝通。」

在拍檔、粉絲眼中是充滿電力的AK，自認自己是與「黃鍾」一樣戇直，不太懂得聽女生的說話，過往拍拖是也犯下不少錯誤。

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喜劇元素

白只不覺得自己是充滿喜劇元素的演員，他需要想出很多演繹方法：「這條路是不容易，真的要做好一些功課才可以來，也不想阻礙大家的時間。」AK、Shirley絕不認同，Shirley覺得對著他真的忍不到笑，而眾人也合作得相當愉快！

AK覺得有白只在就真的很開心，有一次的拍攝是好笑又難忘：「我與自只在家中的露台喝酒，以烏龍茶扮酒。他就喝了數次，每一次也是完整喝完，結果去了幾次廁所。」

白只就這件尷尬事解話：「我自己本身是不喝酒，但就想做到那個效果，結果導演真的拿了輕士忌給我。在拍完那一場後，令我有一點興奮、『浮下浮下』。我覺得喝酒後，好像真的演到！」

Shirley透露白只在電影中以修女造型登場，但卻說出「施主」，如此奇怪的配搭令背著鏡頭的她忍不住笑，工作人員也提醒：「Shirley個膊頭唔好震」。不過，最後大家也逃不過「遲放工」，白只憶述：「她在最後也知自己身不可以震、口可以笑，但她又會令到我發笑，變相也是會影響拍攝時間。」

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期待再合作

幕前幕後、電影主題也真是對演員的感受有重大影響，《忽然心動》作為AK的處男作，他覺得真的只可給自己50分：「也有很大空間需要改善、進步，希望將來也有更多的機會。我與Lokman會比較交流得多，他也給予我很多信心與意見。」白只感謝導演很有耐性讓他們去嘗試，首次參演喜劇的Shirley也發現自己很享受其中。

既然三人在這套愛情喜劇中合作得如此開心，又會否期待再下一乘呢？AK充滿想法，他稱：「相同的演員組合可以演純喜劇。」 白只甚爲同意，並相當享受與演員們輕鬆聊天的感覺。女神Shirley也不介意扮醜，又興奮地嚷著要演程大嫂，相信大家也會期待著她的突破呢！

記者：陳淑霖

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