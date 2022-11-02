【為母則強】90後前𡃁模「翻版阿Sa」勇敢當單親媽　逆市創業賣杏仁甜品一年開3店

▲ 90後前𡃁模勇敢當單親媽媽，逆市創業賣杏仁甜品一年開3店。

人在成長中總要蛻變一回。約7年前出道的90後𡃁模段隆臻（Lexi），憑着甜美笑容被當時的傳媒封為「翻版阿Sa」，但她骨子裏卻直率爽朗，更因一次失戀而避走日本，當上滑雪教練4年。

Lexi年多前為了罹患柏金遜症的母親終決定回港，並開設以杏仁為主題的甜品店Almond Dessert，但偏偏同期發現懷有剛分手男友的身孕。

逆市創業難，做單親媽媽更是難上加難，她憑着堅強意志撑下去，於短短一年內連開3店，見證自己的成長。

▲ 90 後段隆臻曾任模特兒及滑雪教練，疫情下於尖沙咀開設了Almond Dessert甜品店，更於一年內再於旺角及葵涌開分店。（梁偉榮攝）

記得由千禧年代中起，香港流行𡃁模，段隆臻就是其中一位。17歲起開始做平面模特兒，到21歲正式出道接拍廣告及電影等，因熱愛運動加上燦爛笑容，與歌手蔡卓妍（阿Sa）剛出道時的感覺相似，因而被傳媒封為「翻版阿Sa」。可惜星途未盡如意，兩年多後更因一次機緣巧合改變人生。

當時年紀還細，仍是個『為仔死為仔亡』的女仔，跟男友去日本北海道滑雪，怎料到埗不久就分手。但太傷心不想回港，原本3星期的行程渾噩拖至半年，旅費快花光了，就要想辦法維生，發現自己頗喜歡滑雪，就索性繼續學兼做教練吧。

日夜苦練滑雪

於是Lexi就將全副心機及時間投放在滑雪之上，短時間內考到滑雪教練牌，當上全職教練。

「那時候對自己都幾harsh，每日在零下負20度教滑雪7、8小時，然後不斷練3、4小時。因為我對自己要求較高，再攰也好，都堅持每日坐最早及最遲的纜車走，所以很快進步。」她說。

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4年內由滑雪初哥變做教練，加上口碑好，熟客不斷介紹新客給她，有來自香港、台灣或國內，最誇張時要一年前預訂她的堂，每堂收一千元人民幣，月薪高達6位數。

在朋友介紹下，她更認識到澳洲奧運滑雪隊的總教練，獲賞識並擔任青年代表隊隨團助教，可謂其事業顛峰期。

「其實第二年時有試過放低滑雪去創業，開設滑雪教練預訂平台，但好像所有工作都要自己做，承受不到壓力，導致失眠，情緒更差到想自殺。迷惘之際朋友就建議我不如回去滑雪，自此之後意志力強了很多，現在逐步學習中，學識遇到困難就要去解決。」

母患病決定回港

年多前，Lexi的母親不幸患上柏金遜症，半邊身動作遲緩，自細與媽媽感情要好的她決定放棄日本的事業，回港重新開始。

一來可以有更多時間陪伴家人，二來我快30歲了，體力有限，不能做死一世滑雪教練，也要為自己的未來打算。沒錯，常說將嗜好當成事業是很幸福，但我不認同，我反而想專注在怎樣令自己變得更有能力，將來可繼續滑雪，將它變回我的嗜好。

機緣巧合下她認識到一班曾經從事飲食業的前輩，大家一拍即合，決定合資開設坊間較少見的杏仁主題甜品店。

主打的招牌生磨杏仁茶是沿用有30年經驗師傅的食譜製作，選用美國大龍杏，每朝早由廚師新鮮即磨成杏仁汁，再以人手用兩層布袋壓汁過濾，工序繁複，卻能令杏仁茶更香口滑身。

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另一款人氣鮮果爽冰系列，就有榴槤、龍眼及芒果等口味，首推貓山王榴槤爽冰（$59），冰底是以新鮮水果自家人手製成，將原汁原味的果肉及果汁，在低溫中慢慢凝結成清爽綿密的粒狀爽冰，再綴以新鮮泰國榴槤蓉，果肉綿軟香濃，是榴槤控必點。

臨近入秋，店家更特意推出全新木蓮凍系列。木蓮凍即是平日在重慶火鍋店常吃到的冰粉，需經多重製作工序，包括3次過濾確保無渣，烹煮時要長期留意火候及需不時攪拌，才能達至滑溜口感。可配芒果、芋圓、核桃露或芝麻糊等，熱食或凍食皆可，足以媲美受港人歡迎的仙草。

一切由零開始

「自己投資了6位數創業，是靠滑雪儲回來的，幸而一班長輩朋友覺得我有心去做，也願意投資。我僅得中五畢業，由最初財務報表都不懂看，到現在知道怎樣計劃發展藍圖，全部由零開始學，就像當初學滑雪一樣。但我由細到大的求生意志也很強，覺得如果想得到一樣物件，就要靠自己努力爭取。」

▲ Lexi與女兒合照。

但Lexi要由零開始學的還有一方面，就是當個「單親媽媽」。去年忙於籌備開店期間，她發現意外懷有身孕，雖然與男友剛分手，但她也決定要將孩子誕下來。

當時確實有點崩潰，像是睇戲才會出現的橋段。但後來考慮到所有可能性，覺得做單親媽媽雖是難，卻非絕路。反而BB日漸長大，我感受到愈來愈輕鬆，原來只是在乎你怎樣找平衡點。

Lexi形容自己是由一個任性、爛玩、食煙兼曾吸毒的女仔，變成一個滑雪教練，如今再變成了一位媽媽，兼且是3間甜品店的老闆，每月總營業額更達至100萬。能作出令人刮目相看的180度成長蛻變，她說最重要是堅持。

「在我眼中，每位員工或我的家人都是我的責任，這份責任也是我一直堅持的原動力。我相信不放棄，繼續堅持，才會看到最後的成就。」

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Almond Dessert（總店）

地址：尖沙咀加拿分道40至46號香檳大廈地下6號舖

電話：6618 5906

營業時間：周一日至日12nn -凌晨12mn

記者︰黃依情