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【躍動校園】教育局製作欖球運動學與教資源　邀精英運動員分享比賽經歷

社會 13:43 2022/11/02

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教育局以「欖球運動無界限」為主題，舉辦精英運動員分享會。（教育局提供）

香港國際七人欖球賽將於本星期五開鑼，為配合這項盛事，教育局製作欖球運動學與教資源，介紹欖球賽制和基本知識等的資訊圖及教學簡報。另外，教育局10月底亦舉辦分享會，邀請現役及前港隊欖球精英運動員與學生分享他們的經歷。

教育局稱，特別製作全新的欖球運動學與教資源，包括介紹欖球賽制和基本知識等，並上載至教育局網頁，供學生、學校和家長參考，以增進學生對相關項目的知識，提高他們對體育活動的審美及欣賞能力。

另外，教育局亦於10月21日，以「欖球運動無界限」為主題，舉辦精英運動員分享會，揭開2022/23學年的「躍動校園 活力人生」計劃序幕。5位欖球精英運動員，包括現役港隊成員姚錦成、岑惠心和3位前港隊成員黃耀斌、卓銘然及黎寶芬。他們曾在2018年於雅加達舉行的亞運會中勇奪金牌，分享到團隊合作精神的重要，與隊友一同檢討成敗得失，一同改進，互相激勵求進，向著標竿進發。

5位運動員亦鼓勵學生勇敢面對成長和生活上各種的挑戰，讓同學明白運動競賽的意義。他們亦於分享會中，向同學講解欖球運動的基本知識，示範簡易伸展及熱身動作，鼓勵同學日常多作伸展活動，鍛鍊體格。分享會的片段亦已上載至教育局教育多媒體網頁

欖球賽制及基本知識簡介。（教育局提供）

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責任編輯：黃悅晴

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