【育兒心得】雙職港媽家有5個SEN孩子　14年育兒歷程苦樂參半

▲ 雙職港媽林碧儀，除了要照顧5名SEN子女外，還要上班，認真不簡單。

特殊教育需要（SEN）對許多父母來說，會視如「洪水猛獸」，惟恐影響孩子的成長。然而林碧儀卻擁有5個SEN小孩，並沒有一般父母對SEN孩的憂心忡忡，樂觀依然。

因為她深信每個小孩都有其獨特的天賦，作為母親需要讓他們有機會發揮潛能，快樂地成長。

作為SEN孩父母，林碧儀（Maggie）選擇以積極及樂觀面對，並及早讓孩子得到適切訓練的重要。「既然是已成事實，與其怨天尤人，不如開心接受。我和丈夫皆喜愛孩子，所以早有共識。大兒子約在3歲時發現他有些固執和不合群的行為，經過學校轉介做測試後斷定為SEN。反而二兒子就較年長後，發覺情緒管理方面有問題才確定，三女兒則好明顯喜歡獨處，語言發展較慢；而四兒子早產了10周，輪到細兒子更是驚險，他一出世已無脈搏心跳，即時要進行心肺復甦超過兩分鐘後，才回復過來。因腦部缺氧而即時入深切治療部觀察，所以又順理成章成為SEN孩子。」她憶述說。

FB 設 SEN 孩專頁

大兒子今年14歲，每隔兩年生一個，四和五兒子則相差一年。這十多年的育兒歷程中，當然是苦樂參半，Maggie慶幸自己有信仰支持。「老實說怎會不累，每個孩子都有不同的SEN特徵，而且要平均分配教導訓練的確需時，我惟有在工作以外，編排好自己的時間去幫助他們。」

▲ 這是他們的最近合照，是四兒子家旋6歲生日。(被訪者提供)

至於旁人的冷言冷語，她覺得沒必要放在心上。「以前孩子還小時，帶他們外出，都會招來不少人的好奇眼光，若然遇著孩子出現固執行為情況，如哭鬧起來，更會令途人竊竊私語沒家教。那刻當然不好受，但內心很快便自我調適，會對自己說，他們只是不明白，沒有甚麼大不了。」她笑言。

正因如此，令到她興起不如在Facebook開一個專頁，分享自己和孩子的日常生活點滴。「建立這個與同路家長分享資訊、交流經驗、互助互勉的平台，是希望讓更多人認識SEN，令大眾明白只要給予SEN孩子適當的鼓勵和協助，他們就能創造一個不一樣的空間，和你、和我、和所有人一樣可以發揮所長，甚至超出你我的想像。」

訪問疫下有心人

這位媽媽的行動力亦相當高，她不只在社交媒體開設專頁，還於今年的第五波疫情中，因着全家都中了招（除大兒子），令她想到不如讓孩子嘗試透過自身患病經歷，來做出一些有意義的反思，從中啟動孩子們的想像潛能。

「我和他們在這段居家隔離的日子裏，一起發高燒、喉嚨痛、極疲憊、沒胃口、骨痛等經歷，令到他們對新冠肺炎的病者有了一種切身的體會和理解，亦開始更加密切留意疫情的新聞報道。」她說。

▲ 能夠親臼到現場和有心人做訪問，孩子特別興奮。(被訪者提供)

而在眾多的報道中，不乏一些疫下的好人好事。「這些好人好事就如沙漠中的綠洲，在充滿負能量的疫境中帶來希望，而我和孩子們都被這些事所感動，於是就萌生了一個有趣的念頭，不如我們去把這些好人好事記錄下來。」

她和孩子們坐言起行，開始聯絡一眾在疫下主動助人的有心人，並與他們進行訪問。

學習信心過程

Maggie為孩子找來的有心人層面很廣，每一個故事的主人翁都身體力行，盡自己的一點綿力去幫助人。當中有派飯、派物資、義務理髮、義務補習、義載的士等。「我和孩子記錄下來的，不單是他們在疫情下助人的事情，還有他們過去一些甚具啟發性的經歷。孩子們透過親身去採訪，更能明白到受訪者的個人經歷如何造就今天的他們，每一次訪問對他們而言，都是一堂寶貴的人生課。」她說。

▲ 大部份的訪問都以 Zoom 進行，二哥家浚和三妹家悅後來得知可以去到實體訪問，都很開心。(被訪者提供)

媽媽先搜集資料，再做聯絡，被訪者答應受訪後，便和孩子們商討訪問問題，她笑言做了10個訪問，但是10個訪問問題內容都是一樣的。「當然遇到些複雜的問題需跟進的話，就是由我來補問和追問啦！」

她續道：「最初他們都需要看着貓紙讀稿，一定不會像大人般有信心。但我覺得這是一個學習的必經過程，他們由最初好驚，到最後都算問得流利，已經是一大進步，當然還要多謝受訪者的包容。」

疫情下，有幾個訪問都需要透過Zoom視像形式進行，但也有可以親身去到現場，令孩子們興奮不已。

訪問結集成書

其中令三女兒家悅最感難忘的訪問，就是跟媽媽和二哥家浚到訪Jazz Bird餐廳（今年3月開設的餐廳，定期為確診者及弱勢社群派發食物及抗疫物資），親自與老闆Luna和Quincy對話。

家悅說最難忘的原因之一，就是因為這是她人生首次的採訪，相當緊張，幸好兩位老闆都十分親切，不介意她照稿讀，還有問必答，事後還與她合照。

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家悅還透露自己無論是面對面採訪，或透過Zoom進行訪問，都使她眼界大開。她從未在書本上看過這樣的真人真事，要向他們多學習，在長大後盡力幫助別人。

Maggie說這些寶貴經驗真的不會在書本上學習到，她對女兒的感受更是感動。而更難得的是他們決定把採訪來的故事結集成書，然後把賣書的收益作慈善用途。

就如她於書中自序所言：就像眾多受訪者一樣，在逆境中發揮正能量，希望能感染大眾，推動積極的正向思維，逆境自強。

記者：郭秀芳