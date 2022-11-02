【梨泰院人踩人】一對孫子女成梨泰院亡魂　爺爺撐拐杖靈堂哭訴︰我無能為力

▲ 梨泰院人踩人慘劇造成至少155人死亡。（影片截圖）

南韓首爾梨泰院10月29日晚舉行萬聖節活動，演變成人踩人慘劇，造成至少155人死亡。一名老爺爺在事件中痛失一對孫子女，他撐著拐杖現身為死難者而設的聯合靈堂上，期間向傳媒訴說失去至親的傷痛，哭訴「我無能為力」。

最新影片︰

老爺爺撐拐杖到靈堂致哀

綜合外國傳媒報道，在梨泰院嚴重事故發生後，10月31日首爾廣場設置聯合靈堂，讓市民及遇難者家屬到場致哀。有白髮蒼蒼的長者來到靈堂前，跪在地上叩頭行大禮，哀戚的背影令人心酸。

其中一名老爺爺撐著拐杖，穿著深藍色外套及黑色長褲，頭戴Cap帽，即使戴上口罩亦難掩他的哀傷之情。老爺爺眼眶泛紅，接受傳媒訪問時表示，他的孫兒及孫女跟他說，周六要去梨泰院。他問他們為甚麼要去，他們回應那裡有一個節目，結果二人結伴前往梨泰院，想不到就這樣一去不返。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對孫子女遇難感無能為力

老爺爺指出，「我最初還能跟他們聯繫，但看到事情發生後……」這時老爺爺背向鏡頭，忍不住掩面痛哭。他稍為緩和情緒後續說，遇難者的遺體被安放在順天鄉大學首爾醫院，他邊說邊難過落淚︰

作為祖父，我無能為力，感到非常抱歉。

據報出事的大多是20多歲的年輕人，事發後梨泰院聚集了大批未能聯絡到子女的家長，有父母得悉子女死訊後哭得死去活來，甚至有家屬情緒激動至暈倒。其中一名父親在事發時收到女兒最後的來電，卻只聽見尖叫聲，他趕至現場苦尋女兒下落，最終再見女兒時只餘下遺體。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳