【非法集結】涉中大參與示威遊行　20歲男生認非法集結罪候判

▲ 涉中大參與示威遊行，20歲男生認非法集結罪候判。（資料圖片）

20歲職訓局學生涉於2020年11月於中大畢業禮舉行時，與逾百人在中大內遊行，其間男生與其他人一同手持横額在前方帶領遊行，並唱出「願榮光歸香港」，最終在翌月被捕，男生警誡下稱未知是次遊行目的。涉案男學今（2日）於區域法院承認1項非法集結罪，法官將案件押後至11月23日判刑，先替被告索取教導所及更生中心等報告，被告還押候判。

被告唐綽謙（20歲，職訓局學生），今承認1項非法集結罪。案情指，基於公共衞生考慮，香港中文大學宣布於2020年11月19日至年12月3日期間舉行的畢業典禮，不會舉行實體典禮及慶祝活動。有人於流動通訊軟件 Telegram呼籲，於11月19日在中大校園進行示威，亦有人在中大校內多處張貼宣傳上述示威的海報。

及至11月19日中午，約100名蒙面者在中大校園休憩用地集結示威，有人手持横額及高呼示威口號，當中包括被告。中大保安員因被告形迹可疑而截停查問，並記錄被告身份證等資料。

不久，約有100名蒙面者再度遊行，隊頭有人拉起「香港唯一出路」直幡，有人手持印有在逃人士名字的白色紙張，示威隊伍高叫「釋放十二毋忘義士」等煽動口號，亦有人指罵在場保安人員拍攝現場。

被告亦參與上述示威遊行，當時被告身穿黑色裝束，並戴着黑色口罩，被告在示威者當中手持印有內地被捕港人名字的紙張，亦與其他人一同手持横額，在前方帶領遊行。隨後示威者陸續到達百萬大道，聚集於中大架設的大帳篷，被告與其他示威者並唱出「願榮光歸香港」。被告手持展示「光復香港 時代革命」字句的横額向仲門（位於百萬大道的雕塑）方向遊行，示威者最終於當日下午2時散去。

警方於12月7日以煽動分裂國家罪，以及參與未經批准集結罪拘捕被告，警誡下被告稱聽到有人率領叫喊「光復香港 時代革命」，所以一同叫喊。被告於錄影警誡會面稱，他並不知道是次遊行目的，其間曾叫喊「光復香港 時代革命」等口號，但不知道當中意思，「佢哋叫咩我叫咩」。被告承認曾唱「願榮光歸香港」，以及手持寫有人名的白紙，但他並不知道當中的含意及目的。

代表律師求情指，被告案發時年僅18歲，心智不成熟，同時被告曾受校園欺凌，因此渴望得到同輩認同，錯誤地認為犯案會得到認同，冀法官替被告索取更生中心報告。控方透露，被告早前涉及以小動物作活體祭祀案，並承認9項串謀殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

法官將案件押後至11月23日判刑，其間替被告索取更生中心、勞教中心及教導所報告，被告還押候判。

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記者：梁錦麟