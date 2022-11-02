【夫妻之道】導演丈夫早逝未能天長地久　鍾楚紅「曾經擁有」的愛情活出精彩人生

▲ 雖然丈夫朱家鼎已不在人世，鍾楚紅仍然被包圍在濃情厚愛當中，活出精彩人生。（微博圖片）

年輕的時候，對死亡沒有甚麼感覺；家中有老人家過世了，也記不得有沒有掉過眼淚。年紀日長，漸漸明白「好花不常開，好景不長在」；朋友圈中，間或傳來誰的祖父去世了，誰的祖母又告別紅塵；轉眼之間，收到的消息已經是父母叔嬸輩的訃聞。然後，突然發現，同輩的親友，開始一個一個的「走」了。

最近送別的朋友只有六十歲出頭，距離香港男性的預期壽命八十二點七歲少了二十年，當然是非常可惜；但這位朋友的喪禮並不是愁雲慘霧的哀悼，而是歌頌他的一生。他不是叱咤風雲的大資本家，也不是改變世界的科學家，但他是敬業樂業、照顧家庭、愛護妻兒的好男人。

我這位朋友，在生活上對很多事情都感興趣，甚至充滿熱情去探究、去了解，所以，他知識廣博，和他聊天，就好像打開了《維基百科》一樣！但是，他最重視的，始終是家人，他可以為家人放棄自己任何的追求。

正如他兒子在喪禮中說，他父親自從兒子出生以後，生活中的一切就是圍繞着兒子而盤算策劃。他自己非常節儉，只為了給兒子們最好的教育。他不會要求兒子念金融、醫學或法律，只要求他們按自己的興趣去追尋目標。

雖然只有六十多年的生命，以成年後計算，也只有四十年左右，但如果活得充實、活得快樂、活得精采，就是值得歌頌的生命。朋友的妻子，中年喪夫，自然悲戚。

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有誰不想「執子之手，與子偕老」？這時候，難免想起大概三十年前某手錶品牌的一系列電視廣告，以「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的口號傳誦一時。命運總是弄人，這「天長地久」系列的創作人是當年的廣告界紅人朱家鼎，就在廣告系列推出的期間，他迎娶鍾楚紅，成為一時佳話；豈料如日方中的朱家鼎在○七年五十三歲時溘然而逝。

廣告中有情人無奈分離，只剩下「曾經擁有」的愛情，竟然成為現實的寫照。然而，從近年的媒體訪談中可見，鍾楚紅仍然是包圍在朱家鼎的濃情厚愛當中，雖然丈夫不在了，但她覺得丈夫「一直和我一起」。愛情雖然未能在世上「天長地久」，在心中卻是永永遠遠，直至地老天荒。深信，片刻真誠無私的愛，也都足以潤澤一生。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「比生命更長的愛情」

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