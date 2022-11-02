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【尼格八號】8號波維持到今晚10時　11月罕見掛波低溫僅18.9度

社會 16:54 2022/11/02

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熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶。（馮漢柱攝）

天文台表示，八號烈風或暴風信號至少維持至今晚10時。受與尼格相關的雨帶影響，今晚本港雨勢會逐漸轉為較頻密。

熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶。詳情即看【下一頁

尼格來襲除帶來狂風暴雨，更令本港天氣突降，秋颱雖少但並不罕見，而尼格又能否問鼎「最冷風球」？

天文台翻查記錄後回覆指，現時尼格最多只能與1954年11月6日的栢美娜並列第2，當年栢美娜吹襲帶來9號風球，當時最低氣溫錄得18.9度。

至於現時的「最冷風球」，要數1967年10月19日的超強颱風嘉娜，當時為本港帶來18度的最低氣溫，尼格要後來居上，恐怕不易。

天文台指，現時尼格為本港帶來的最低氣溫僅18.9度，但今日仍未完結，難料尼格能成取代嘉娜，成為最冷颱風。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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