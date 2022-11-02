【譚仔三哥x望月】Marco@P1X3L脫單無望想約關菊英　葉振弘率先試食二人餐+蝴蝶酥

▲ 男團P1X3L成員葉振弘（Marco）率先試食。

譚仔三哥米線（譚仔三哥）與本地烘焙品牌望月合作，推出「實小勒麻辣味蝴蝶酥」及「土匪雞翼味蝴蝶酥」，並隨期間限定的雙椒相遇二人餐送出。

男團P1X3L成員葉振弘（Marco）受邀率先試食全新的雙椒相遇二人餐和兩款蝴蝶酥，更即場與三哥姐姐琪琪互動，不但親身演繹真人版宣傳海報，更大玩「11秒『酥』Time」對望挑戰，赤裸裸直視對方不眨眼，場面極為搞笑。

【季前賽】姜濤+Ian+Edan+Stanley新劇劇照曝光 另有MIRROR成員驚喜現身【多圖】

最新影片：葛綽瑤專訪

Marco望脫單

母胎單身近22年的Marco更鬼馬地幻想與另一半同享此二人餐，對著鏡頭大擺不同pose，與幻想情人互相餵食。

被問到擇偶條件，直認恨拍拖的Marco表示：「我對另一半完全沒有任何既定的外貌條件，最重要是感覺，但我極為怕醜，連跟異性雙目對望也不敢，可能要靠對方主動出擊。」

【漸漸地】吳啟洋感激魯生發文鼓勵 Phoebus與隊友堅守團魂坦誠相待

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Marco想約菊姐

自嘆在11月11日前脫單無望的Marco更大爆想約關菊英（菊姐）於11月11日一同品嚐雙椒相遇二人餐，全因欣賞菊姐的音樂才華，加上自出道以來一直被外界指他與菊姐有幾分相似，認為對著鏡中的自己對望，不會如一般的怕醜。

說罷品牌團隊立即貼心地為Marco找來一面鏡子，而Marco亦認真地對著鏡練習，看得出其想脫單的決心。