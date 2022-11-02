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【尼格逼港】烈風圈半徑為166.7公里　本港南區氣象站開始錄得強風

社會 14:47 2022/11/02

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與尼格相關的雨帶將接近珠江口一帶，預料本港驟雨今日稍後將會轉為較頻密。(天文台衞星圖片)

熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶。詳情即看【下一頁】

翻查天文台「為船舶提供的熱帶氣旋警告」，尼格風速超過每小時33海浬（即烈風)之半徑範圍為90海浬，即166.7公里。在下午1時，尼格香港之東南偏南約170公里，即香港南面即將被烈風圈率先覆蓋。

(資料圖片)

強烈熱帶風暴尼格在下午1時，中心附近最高持續風速達每小時90公里。天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告資料顯示，烈風圈半徑範圍為90海浬，即166.68公里，而在下午1時，尼格位於香港之東南偏南約170公里。南區的氣象站今早開始錄得強風，包括橫瀾島、坪洲，其中南丫島較明顯；大老山、大美督錄得風力下跌。

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責任編輯：余思嵐

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