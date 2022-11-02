【尼格逼港】政府宣布今日無強檢公告　近日強檢期限延長一天

▲ 尼格逼港，天文台下發出八號烈風或暴風信號。（黃建輝攝）

熱帶氣旋尼格會在今（2日）明兩日靠近珠江口以西一帶（詳情即看【下一頁】）。天文台下午1時40分發出八號烈風或暴風信號，政府宣布，今日不會發出強制檢測公告；近日發出的強制檢測公告，檢測期限也會分別順延。

政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，今日將不會發出強制檢測公告。在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，所有社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站均會關閉。

政府發言人提醒市民，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號生效，進行強制檢測的期限會延長一天。近日發出的強制檢測公告會分別順延相關的檢測期限如下：

公告發出日期 檢測期限 10月29日（星期六） 11月3日（星期四） 10月30日（星期日） 11月4日（星期五） 10月31日（星期一） 11月4日（星期五） 11月1日（星期二） 11月4日（星期五）

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈