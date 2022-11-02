【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團

▲ 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（2日）於西九龍裁判法院由辯方結案陳詞。辯方結案陳詞指條例有誤導之嫌，組織單單索取或收取金錢或社團費不應被視作成立社團，並指出基金是籌款，並非收取金錢。

代表許寶強的資深大律師李志喜陳詞時指，基金雖有籌款但並非社團，指出《社團條例》第4條有誤導之嫌，1個組織單單索取或收取金錢或社團費不應被視作成立社團，並指出基金是籌款，並非收取金錢。

代表施城威的梁晴怡大律師陳詞指，控方指稱基金為社團，卻沒有指出誰是基金成員。施只是受聘於基金，工作須請示信託人，沒有簽署信託契約參與管理基金，連成員也稱不上。此外，控方亦沒有指出施與其他被告有何相互權利和義務。

主任裁判官嚴舜儀要求控方下次聆訊時澄清幹事是否等同成員，以及有否指稱施與其餘被告有相互權利及義務。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

本案控方為副刑事檢控專員（特別職務）周天行，辯方包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝及梁晴怡等。

聆訊本周六（5日）續，辯方將繼續陳詞。

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記者：陳曉欣