  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 16:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　辯方指基金是籌款非收取金錢不應視作社團

社會 15:03 2022/11/02

分享：

分享：

熱門 颱風 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（2日）於西九龍裁判法院由辯方結案陳詞。辯方結案陳詞指條例有誤導之嫌，組織單單索取或收取金錢或社團費不應被視作成立社團，並指出基金是籌款，並非收取金錢。

代表許寶強的資深大律師李志喜陳詞時指，基金雖有籌款但並非社團，指出《社團條例》第4條有誤導之嫌，1個組織單單索取或收取金錢或社團費不應被視作成立社團，並指出基金是籌款，並非收取金錢。

代表施城威的梁晴怡大律師陳詞指，控方指稱基金為社團，卻沒有指出誰是基金成員。施只是受聘於基金，工作須請示信託人，沒有簽署信託契約參與管理基金，連成員也稱不上。此外，控方亦沒有指出施與其他被告有何相互權利和義務。

主任裁判官嚴舜儀要求控方下次聆訊時澄清幹事是否等同成員，以及有否指稱施與其餘被告有相互權利及義務。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

本案控方為副刑事檢控專員（特別職務）周天行，辯方包括資深大律師李志喜、何沛謙、彭耀鴻及大律師林國輝及梁晴怡等。

聆訊本周六（5日）續，辯方將繼續陳詞。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【陳日君被捕】梵蒂岡極度關注　香港教區促以公義原則處理
15:39 2022/05/12
【陳日君被捕】梵蒂岡極度關注　香港教區促以公義原則處理
【港區國安法】612基金信託人被捕　港府：與被捕人士職業或宗教背景無關
16:14 2022/05/12
【港區國安法】612基金信託人被捕　港府：與被捕人士職業或宗教背景無關
【612基金】被指未註冊陳日君何韻詩等6人否認控罪　辯方將爭議基金是否屬社團
11:35 2022/05/24
【612基金】被指未註冊陳日君何韻詩等6人否認控罪　辯方將爭議基金是否屬社團
【612基金案】基金未註冊陳日君等被指宣揚基金政治理念 控方指基金曾被存入2.7億
14:08 2022/09/26
【612基金案】基金未註冊陳日君等被指宣揚基金政治理念 控方指基金曾被存入2.7億
【612基金】陳日君等6人涉未註冊案續審　裁判官裁定表證成立押後10.26結案陳詞
14:25 2022/09/27
【612基金】陳日君等6人涉未註冊案續審　裁判官裁定表證成立押後10.26結案陳詞
【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管
14:23 2022/10/26
【612基金】陳日君等6人未於時限內註冊或申豁免　控方指基金具政治訴求受規管

你可能感興趣

【陳日君被捕】梵蒂岡極度關注　香港教區促以公義原則處理
15:39 2022/05/12
【陳日君被捕】梵蒂岡極度關注　香港教區促以公義原則處理
【港區國安法】612基金信託人被捕　港府：與被捕人士職業或宗教背景無關
16:14 2022/05/12
【港區國安法】612基金信託人被捕　港府：與被捕人士職業或宗教背景無關
【612基金】被指未註冊陳日君何韻詩等6人否認控罪　辯方將爭議基金是否屬社團
11:35 2022/05/24
【612基金】被指未註冊陳日君何韻詩等6人否認控罪　辯方將爭議基金是否屬社團
陳日君 罪案 九龍 基金 律師 天主教 歌手 香港 何韻詩 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾