【雞排妹結婚】鄭家純揭突然閃嫁醫生原因 　入行10年言論大膽封惹火尤物

▲ 「雞排妹」鄭家純今嫁日本醫生。

台灣女星鄭家純（雞排妹）今天（11月2日）突然宣布嫁日本小兒科醫生Akira，正式榮升人妻，令不少網友感驚訝，還「葡萄」表示「這些機會不是我的」！

及後，她再在社交網上載依偎在老公心口照，並留言：「今天在日本入籍了。」

【雞排妹結婚】台灣性感女神鄭家純宣布結婚 嫁日本小兒科醫生榮升人妻

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二人相識經過

據知二人的緣份是由雞排妹於2018年初飛往日本讀語言學校說起，她一開始是為了尋找直播節目的素材，才透過APP交友軟件與兩個當地男生約會吃飯，繼而對現時老公產生好感。

雞排妹最初對於遠距離戀愛有些退縮：「覺得遠距戀愛不好維繫，還是先當朋友就好。」

不過當愛情來到的時候很難說，二人曖昧數月後，雞排妹決定與這位小兒科醫生正式交往，她當時透露男方長相神似吳崢以及男星孔劉，當時還為了和對方溝通無礙，勤奮練習日文，日文能力甚至因此在短時間進步許多。

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閃嫁醫生原因



兩人自2018年交往，中間短暫分合，但最終為何雞排妹決定與Akira攜手到老，原來全因對方一個窩心的回應。

雞排妹曾詢問過前男友，會不會介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就不會娶她，讓雞排妹反思感情的本質。

今年她發行十周年畢業寫真，當中收錄胸部特寫，當她向醫生男友報備時，男友大讚很美，而她委婉告訴男友，如果他反對，她會感到困擾。但男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」在那個瞬間打動了雞排妹的心，決定非君不嫁。

後來二人去新加坡旅遊，Akira向雞排妹求婚，她毫不猶豫點頭，並在30歲前做人妻。

▲ 雞排妹無預警宣布使做人妻。（FB圖片）

自認難搞

鄭家純過去曾說要超過28歲才會考慮結婚，而她今年8月就滿29歲，上個月也曾預告接下來要去日本，當時僅說是要去唸書、預計半年左右，被問到戀愛方面問題，她當時僅淡淡地說，順其自然，有好消息會跟大家說。



她曾受訪時亦自認非常「難搞」：「對自己嚴格、對別人也很嚴格，幹嘛要殘害別人，如果不適合，還要收尾也竹很麻煩。」

不過如今她能找到相愛相伴一生的人，恭喜！恭喜！

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入行經過為惹火尤物

在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒養家，當時她為雞排店代言做「一日店長的」宣傳，影片爆紅後，並順勢出道，加上其不時在網上分享性感照，並大騷火辣身材，故很快便成為不少宅男的性感女神。

於2016年，她幾乎未接獲電視節目通告邀約，暫時淡出電視圈，並轉戰網絡直播平台直播，每星期至少固定公開露面一次。

及後，鄭家純推出過不少寫真集，大騷美好身段，成宅男女神，多年來人氣高企！

而且，雞排妹言行大膽又是非多多，不但不時在網上與人「開火」罵戰，又曾自爆有固定砲友，一個月性需求2次，而性伴侶累計超過50人，絕對是惹火尤物！

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