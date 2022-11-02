【尼格逼港】立法會午後提早休會　「學習二十大精神」議案料明日續會討論

▲ 惡劣天氣下，立法會主席梁君彥宣布提早休會，議員離開會議廳。（陳國峰攝）

相隔50年，天文台再在11月懸掛「八號風球」，令新制度下的立法會會議，今日亦罕有地提早休會。立法會主席梁君彥在下午約1時20分，宣布大會會議暫停，又預告若明早7時或之前「落波」，會議將於明早9時恢復。

三號強風信號生效期間，立法會如常早上11時開會，在宣布提早休會前的兩個多小時會議上，共處理了6項議員口頭質詢，以及就兩項政府法案進行首讀，包括《追加撥款(2021-2022年度)條例草案》，涉及就上年度開支，向立法會申請追加撥款351億元。

根據議程，會議尚有一項政府議案，以及兩項議員議案需要處理，分別是由選委界議員譚岳衡提出的「加快香港綠色轉型發展」議案，以及由另一議員林順潮提出的「學習二十大精神，推動香港發展」議案。

其中，「學習二十大精神，推動香港發展」議案，被視為今次會議的「重頭戲」。由於多名議員事前表明有意發言，支持香港融入國家發展大局，梁君彥早前已「開綠燈」，撤銷原本限時辯論4個鐘的規定，讓所有議員都可以發言一次。

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責任編輯：胡偉明