【水上活動】政府完成將軍澳水上活動中心可行性研究　仍待政策局審批

▲ 現時康文署轄下有5個水上活動中心。(資料圖片)

政府於2011年建議展開將軍澳第77區水上活動中心工程計劃的前期籌劃工作，並於今年1月表示正籌備相關的技術可行性研究。當局指，水上活動中心的技術可行性研究現已完成，已提交予有關政策局審批。待審批完成後，政府將按既定工務工程程序進一步推展工程計劃。

立法會議員李世榮就將軍澳第77區水上活動中心工程計劃提問，文化體育及旅遊局局長楊潤雄答覆指，將軍澳第77區水上活動中心將由康樂及文化事務署負責管理及營運，預算每日為120位使用者提供各項水上活動訓練及設施租賃服務。

設施將會提供的水上活動包括帆船、滑浪風帆、獨木舟和龍舟。工程項目的擬建設施包括有蓋倉庫、存放帆船等的層架、保養維修工作間等。現時，康文署轄下有5個水上活動中心，預計將軍澳第77區水上活動中心落成後，每年可提供額外1,000多項水上活動訓練、同樂活動和比賽給市民參加，以及備有艇隻租用服務，以滿足市民對水上活動的需求。

將軍澳第77區水上活動中心的工程地盤位於於將軍澳堆填區第一期沿岸，毗鄰康城港鐵站，佔地約1.35公頃，現時地盤暫被用作土木工程拓展署的臨時工地。

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