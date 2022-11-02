【東張西望】滲水單位過噸垃圾惡臭難頂 老鼠蟑螂毒蜈蚣通屋走

▲ 70歲獨居李伯，百足屋企竟然有過噸雜物及垃圾，仲有老鼠、蟑螂、毒蜈蚣通屋走。

不少獨居老人，居住環境都欠缺衛生，一連兩晚《東張西望》走訪旺角新填地街一頂樓單位，揭發70多歲獨居李伯，居於9樓一個100多平方呎的單位，佈滿雜物，屋內更傳出撲鼻難頂的濃烈臭味，李伯厭世地說：「我抵死，要咁長命做乜！真係獻世！」情況令人擔心！

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據《東張西望》報道，70多歲的李伯居於旺角新填地街9樓，一個100多平方呎的單位，主持人貓仔(李寬怡)聯同單位業主及攝製隊走訪李伯的垃圾屋時，清楚看到屋內塞滿雜物、垃圾，仲有老鼠、蟑螂、毒蜈蚣通屋走，李伯身形瘦削，步履不穩，在雜物堆走出來開門時，也一步一驚心！而主持人站在單位外，跟李伯做訪問時，也忍不住用手撥了數下，相信屋內傳出來的惡臭味非常難頂！

李伯樓下的單位鋼筋外露、牆壁發霉，要用一大張透明膠紙橫跨整個客廳，形成漏斗形狀，再用發泡膠箱把水裝起來，安樂窩慘變滲水屋，出現嚴重滲水，很可能是由樓上李伯的單位造成，有見及此大廈業主立案法團立即聯絡身在澳洲的樓上單位業主麥太太，回來香港解決問題，麥太透露於6、7月收到主席訊息，

自己的單位害人家漏水，是我的責任，我會承擔並處理好。

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麥太責無旁貸，願意承擔一切責任，其實早於7、8年前，她把9樓一個100多平方呎的單位，出租給70多歲的李伯，多年來一直相安無事，得知自己的單位可能是滲水源頭，麥太回到香港後，即時上門找租客李伯，才揭發自己的單位塞滿了雜物。麥太擔心李伯會在這裡悶死，李伯竟說：「係我抵死，要咁長命做乜！真係獻世！」

麥太看到物業變成垃圾屋，幾乎暈過去，她指2019年回來的時候，環境不是這樣的，可以開到門，這邊有張床，然後向著窗戶，看得到電視，有路走進廚房，現在好心痛，因為滲水連累了樓下，很不開心。

水務署發信警告

因滲水問題迫在眉睫，水務署發信要求麥太在限期前修理或更換水錶位後的漏水食水裝置，否則會被截斷供水，而滲水辦更嘗試進入單位，可惜無功而返…麥太無奈地說：「我們叫他開門，有屋宇署和食環署的人來驗水，他有開門，但是那道門縫進去不了。」滲水的源頭就是李伯住的單位，地板有很多水。

既要擔心樓下單位出現安全隱憂，影響鄰居，又要面對各個政府部門，突如其來的催促，麥太苦無對策，壓力大到不得了，於是主動向《東張西望》求助，《東張》從源頭著手，嘗試向租客李伯了解情況，李伯坐在雜物堆中，扶著旁邊的東西，慢慢站起來，只見雜物太多，連大門也弄壞了，主持人貓仔先關心李伯健康，能否站起來，然後問他屋內的罐子是否他拾回來，

勉強可以站起來，因為下面有很多罐子，罐子是累積的，不是買的，正常買啤酒的話會有個罐子，唉！反正我都快要死了！

捉不完的老鼠

現時獨居的李伯，跟家人關係疏離，他身體虛弱，意志也比較消沉，麥太透露以前他家裡很整潔，現在卻是天壤之別，很希望李伯可以搬一搬出來，讓她重新大執，而李伯表示從一年半載前開始不管家裡衛生了，就算麥太大維修也沒用，要重新鋪水管，《東張》看到地板都是水，難道李伯站在雜物堆中，完全沒有察覺？不過說到老鼠時，他立即有反應，並指老鼠在他家出現已經超過1年，家裡更放有老鼠籠，

捉極都捉唔完，捉了一隻，沒多久又來一隻，我用兩個膠袋包起來攞落樓，小的就扔進廁所沖走。

鄰居們都說，李伯房子很臭，他們回到家就要關門，麥太補充指因為漏水問題、衛生問題，所以鄰居都搬走了。

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出入都有困難

一屋雜物，環境又非常狹窄，李伯說出門還要有點技巧，見他勉強伸出一隻腳來，李伯說：「這是第一步，過了一半，所以我不想別人進來，以免出事，(你會卡住？)當然沒有，卡住也能進來，我歇一歇，回一回氣先。」

攝製隊在李伯的同意下，勇闖恐怖垃圾屋，一進入屋，主持人貓仔即說：「呢度真係好臭，呢度啲衛生情況非常惡劣，而且雜物已經多到無處落腳，雜物類型非常之多，已經堆到上天花板，根本冇可能想像呢度係俾人住。」

通屋有啤酒罐、杯麵及食物殘渣

整間屋都被雜物重重包圍，層層堆疊，要企到雜物上，才能勉強走動，真係一步一驚心，看到周圍都是食物殘渣，有吃剩的杯麵和外賣盒，活生生的蟑螂躲在犄角旮旯裡，整碗都是蟑螂屍體，很噁心，而地上更有數之不盡的啤酒罐，看來李伯嗜酒如命，仔細一看，更發現了整把刀就這樣插在地上，真是隨時出事，《東張》更發現電拖板在滿地積水的地上，電力開關一碰水就會出事，工作人員嘗試關掉它，也不小心被電到，而牆身出現明顯滲水，鋼筋外露，水泥有剝落危機，廁所更是重災區，同樣塞滿雜物，寸步難行，傳出惡臭味，

鄰居憂李伯自行了結

生活在如此惡劣的環境，鄰居也擔心李伯的身體狀況，有鄰居表示跟李伯做了7、8年鄰居，看到他平時都有喝酒習慣，這段時間我也擔心他想要自己就此搞定了結，看到他，當然叫他好好面對人生，不要自暴自棄。」

最後《東張》找了50多位義工幫忙清潔，老鼠、蟑螂，毒蜈蚣傾巢而出，義工們仲要面對9層樓高的挑戰，把垃圾從頂層逐一運到地面，過噸垃圾，清足6個鐘，義工們更送了新傢電給李伯，讓他可以安心居住。​​​​​​​

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責任編輯︰王明芳